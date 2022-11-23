Молдова назвала "осідаючий" в Україні газ своїми резервами

Російський "Газпром" звинуватив Київ у заборі газу, який іде транзитом до Молдови. Кишинів пояснив, що це його газ, який зберігається в Україні, та за який він заплатить.

Газ, який "осідає" в Україні, є резервами Молдови, заявив у середу, 23 листопада, віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спіну.

"(Російський газовий монополіст. - Ред.) "Газпром" у вже звичному для нас недружньому тоні погрожує нам подальшим скороченням поставок газу. Він звинувачує Україну та Молдову в неправдивих речах. Обсяги газу, про які говорить "Газпром" як про залишки в Україні - це наші заощадження та резерви, які ми зберігаємо в українських сховищах. Ці обсяги оплачувались і оплачуватимуться повністю нашою країною", - написав Спіну в Telegram.

При цьому він наголосив, що весь газ, який постачається в Молдову, потрапляє в його країну. За його словами, газові резерви Молдови вже сягнули 200 мільйонів кубічних метрів.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта заявила, що з Москви не було жодних сигналів про те, що Росія припинить постачання газу до Молдови в грудні. "Але влада готова до будь-якого сценарію, оскільки Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент шантажу", - цитує прем'єрку агенція Reuters.

Звинувачення України від "Газпрому"

22 листопада "Газпром" звинуватив Україну у відборі газу з газовимірювальної станції (ГВС) "Суджа", призначеного для Молдови, і пригрозив скоротити постачання палива. За заявою "Газпрому", "сумарний накопичений обсяг осідання на території України" становить 52,5 мільйона кубометрів газу.

У відповідь на звинувачення "Оператор газотранспортної системи України" опублікував у Facebook заяву, що газ до Молдови передали в повному обсязі, а також звинуватив "Газпром" у бажанні посилити залежність Молдови від російського природного газу.

Європейські країни з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну регулярно звинувачують Росію у використанні поставок газу для шантажу. Російська сторона відкидає звинувачення, пояснюючи скорочення постачання технічними причинами.

З 1 жовтня "Газпром" скоротив добовий обсяг подачі газу Молдові на 30 відсотків, пояснивши зниження постачання технічними проблемами, пов'язаними з обмеженням транзиту газу через Україну. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що постачання скоротили без жодних підстав.