  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Газпром
ГазпромФото: Stringer/dpa/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

"Газпром" звинуватив Київ у відборі газу, що йде до Молдови

Даниїл Сотников | Роман Губа
18 хв. тому

Російська компанія "Газпром" вважає, що Україна забирає собі частину газу, який іде транзитом через країну до Молдови. "Оператор ГТС України" закиди відкидає.

https://p.dw.com/p/4Jv6l

Російський газовий монополіст "Газпром" звинуватив Україну у відборі газу з газовимірювальної станції (ГВС) "Суджа", призначеного для Молдови, і пригрозив скоротити постачання палива. Про це йдеться у повідомленні російської компанії, опублікованому у вівторок, 22 листопада.

"Газпром" стверджує, що фіксує "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом із компанією "Молдовагаз". "Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою", - стверджує російська компанія. За заявою "Газпрому", "сумарний накопичений обсяг осідання на території України" становить 52,52 мільйона кубічних метрів газу.

У разі збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови "Газпром" пригрозив з 28 листопада почати скорочувати подачу газу на ГВС "Суджа" для транзиту через Україну в обсязі недопостачання.

Читайте також:Експерт: Угорщина не змінить свого ставлення до Росії найближчим часом 

"Оператор ГТС України": Йдеться про грубу маніпуляцію

У відповідь на звинувачення "Оператор ГТС України" опублікував у Facebook заяву, де заявив, що газ до Молдови було передано у повному обсязі, та звинуватив російського газового монополіста у бажанні посилити залежність Молдови від російського природного газу.



"Це підтверджено актами прийому-передачі природного газу, які підписані із суміжними операторами Молдови та РФ, одним з яких є сам “Газпром”, - йдеться у дописі.

Читайте також: "Газпром" виграв суд у Польщі щодо штрафу на 6,2 мільярда євро

Газові суперечки Росії та Молдови

Європейські країни з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну регулярно звинувачують Росію у використанні поставок газу для шантажу. Російська сторона відкидає звинувачення, пояснюючи скорочення постачання технічними причинами.

 З 1 жовтня "Газпром" скоротив добовий обсяг подачі газу Молдові на 30 відсотків, пояснивши зниження постачання технічними проблемами, пов'язаними з обмеженням транзиту газу через Україну. Президентка республіки Майя Санду заявила, що постачання було скорочено без жодних підстав.

Читайте також: ЄС регулюватиме ціни на газ

 У "Газпромі" також зазначили, що компанія "Молдовагаз" упродовж 2022 року регулярно порушувала умови договору щодо терміну оплати за поставлений газ, а також неодноразово зверталася за зміною контрактних зобов'язань щодо обсягів поставок. У зв'язку з цим російський монополіст заявив, що залишає за собою право на повне припинення поставок.

Деіндустріалізація в Німеччині

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Удари РФ пошкодили майже всі енергооб'єкти України

Ракетними ударами РФ пошкоджено майже всі ТЕС та ГЕС України

Конфлікти5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На в'їзді до Херсонської області

Повернення: як живе звільнений Херсон

Повернення: як живе звільнений Херсон

Конфлікти13 год. тому
Deutschland Augsburg | Aufstellung „Voices: ein Mosaik ukrainisch-jüdischen Lebens“

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Історія4 год. тому
Об'єднання ПСГ Німеччини: дефіциту газу при звичайні зимі не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Економіка4 год. тому
Проросійська демонстрація у Берліні

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Панорама9 год. тому
Жінки та чоловіки у центрі прийому біженців з України в аеропорту Берлін-Тегель

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Суспільство12 год. тому
external

Закупи по-українськи - тепер і в Херсоні!

Закупи по-українськи - тепер і в Херсоні!

Суспільство13 год. тому02:01 хв.
На головну сторінку