"Газпром" звинуватив Київ у відборі газу, що йде до Молдови

Російська компанія "Газпром" вважає, що Україна забирає собі частину газу, який іде транзитом через країну до Молдови. "Оператор ГТС України" закиди відкидає.

Російський газовий монополіст "Газпром" звинуватив Україну у відборі газу з газовимірювальної станції (ГВС) "Суджа", призначеного для Молдови, і пригрозив скоротити постачання палива. Про це йдеться у повідомленні російської компанії, опублікованому у вівторок, 22 листопада.

"Газпром" стверджує, що фіксує "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом із компанією "Молдовагаз". "Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою", - стверджує російська компанія. За заявою "Газпрому", "сумарний накопичений обсяг осідання на території України" становить 52,52 мільйона кубічних метрів газу.

У разі збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови "Газпром" пригрозив з 28 листопада почати скорочувати подачу газу на ГВС "Суджа" для транзиту через Україну в обсязі недопостачання.

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"Оператор ГТС України": Йдеться про грубу маніпуляцію

У відповідь на звинувачення "Оператор ГТС України" опублікував у Facebook заяву, де заявив, що газ до Молдови було передано у повному обсязі, та звинуватив російського газового монополіста у бажанні посилити залежність Молдови від російського природного газу.







"Це підтверджено актами прийому-передачі природного газу, які підписані із суміжними операторами Молдови та РФ, одним з яких є сам “Газпром”, - йдеться у дописі.

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Газові суперечки Росії та Молдови

Європейські країни з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну регулярно звинувачують Росію у використанні поставок газу для шантажу. Російська сторона відкидає звинувачення, пояснюючи скорочення постачання технічними причинами.

З 1 жовтня "Газпром" скоротив добовий обсяг подачі газу Молдові на 30 відсотків, пояснивши зниження постачання технічними проблемами, пов'язаними з обмеженням транзиту газу через Україну. Президентка республіки Майя Санду заявила, що постачання було скорочено без жодних підстав.

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У "Газпромі" також зазначили, що компанія "Молдовагаз" упродовж 2022 року регулярно порушувала умови договору щодо терміну оплати за поставлений газ, а також неодноразово зверталася за зміною контрактних зобов'язань щодо обсягів поставок. У зв'язку з цим російський монополіст заявив, що залишає за собою право на повне припинення поставок.