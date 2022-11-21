"Газпром" виграв суд у Польщі щодо штрафу на 6,2 млрд євро

Польське антимонопольне відомство (UOKiK) не згодне з рішенням суду і оскаржуватиме його.

Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував у понеділок, 21 листопада, рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський "Газпром" штрафу на 6,2 мільярда євро.

Рішення польського суду викликало здивування у UOKiK, яке планує оскаржувати його, пише агенція AFP. "Загрози, про які ми говорили, презентуючи рішення, сьогодні чітко проглядаються не лише в Польщі, а й у всій Європі", - зазначив президент UOKiK Томаш Хростний.

Розслідування UOKiK

Польське антимонопольне відомство - Управління з охорони конкуренції і споживачів (UOKiK) - оштрафувало російську компанію "Газпром" та її партнерів у жовтні 2020 року. За результатами проведеного розслідування UOKiK оголосило, що кредитні угоди, укладені між компаніями Nord Stream 2 AG, ПАТ "Газпром" і західними фінансовими інвесторами для цілей фінансування проєкту "Північний потік-2", за антимонопольним законодавством Польщі були концентрацією.

Польща належить до тих країн-членів ЄС, що виступала проти спорудження газоводу "Північний потік-2", вважаючи його політичним проєктом. Натомість уряд у Німеччині раніше наголошував, що спорудження цього газогону не має нічого спільного з політикою і має винятково економічні цілі. Схожу позицію щодо цього мала й Росія.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну від запуску "Північного потоку-2" вирішили відмовитися. Наприкінці вересня внаслідок диверсії сталися вибухи на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2". В уряді Німеччині вважають, що пошкодження ниток газопроводу "Північний потік-2" унеможливлюють його експлуатацію.