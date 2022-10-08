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Росія націоналізувала нафтогазовий проект на Сахаліні.Фото: Nikolai Mikhalchenko/TASS/dpa/picture alliance
ЕкономікаРосійська Федерація

Токіо відреагував на націоналізацію РФ нафтогазового проєкту

Віталій Кропман | Степан Смишляєв
1 год. тому

Позиція Токіо щодо участі в "Сахаліні-1" не змінилася після рішення Росії перевести проект, який реалізується на умовах угоди про розподіл продукції, до російської юрисдикції.

https://www.dw.com/uk/aponia-vidreaguvala-na-nacionalizaciu-rf-naftogazovogo-proektu-sahalin1/a-63380821

Японія продовжить участь у нафтогазовому проєкті "Сахалін-1" попри рішення РФ перевести його в російську юрисдикцію слідом за проєктом "Сахаліном-2". Токіо вважає проєкт, в якому японська Sodeco має 30 відсотків, важливим з погляду енергетичної безпеки, заявив у суботу, 8 жовтня, в інтерв'ю телеканалу NHK представник міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

За словами чиновника, жодних змін у позиції участі представників країни в проєкті як акціонерів не сталося. Водночас, за даними міністерства, Японія, яка скоротила до мінімуму закупівлю російських енергоносіїв, зараз не імпортує нафту з "Сахаліну-1".

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Путін переводить "Сахалін-1" до російської юрисдикції

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про застосування додаткових спеціальних економічних заходів у паливно-енергетичній сфері у зв'язку з недружніми діями деяких іноземних держав і міжнародних організацій". Він передбачає, що компанія-оператор проєкту "Сахалін-1", який реалізовується на умовах угоди про розподіл продукції, буде переведена до російської юрисдикції. У РФ буде створений новий російський оператор проєкту, якому перейдуть усі права та обов'язки консорціуму інвесторів, а також оператора Exxon Neftegas Limited.

Зараз Exxon Neftegaz, дочірня компанія американської ExxonMobil, володіє часткою в 30 відсотків у "Сахаліні-1". У проєкті також беруть участь "Роснефть" (20 відсотків), японська Sodeco (30 відсотоків) та індійська ONGC Videsh (20 відсотків). Усі іноземні учасники повинні в місячний строк підтвердити згоду отримати пропорційну частку в новому операторі, якому передадуть все майно, створене чи придбане внаслідок угоди про розподіл продукції.

Exxon Mobil намагається вийти з російського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У квітні концерн звітував про витрати в 3,4 мільярда доларів, пов'язані з виходом із проєкту "Сахалін-1".

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