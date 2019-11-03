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ExxonMobil

Exxon Mobil Corporation - американська нафтова компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ExxonMobil".

Exxon Mobil Corporation вважається однією з найбільших у світі нафтових компаній. Штаб-квартира Exxon Mobil Corporation розташована в місті Ірвінг, що на півночі американського штату Техас. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Найбільшій нафтовій компанії світу Saudi Aramco дозволили вийти на біржу

Найбільшій нафтовій компанії світу Saudi Aramco дозволили вийти на біржу 03.11.2019

Саудівський нафтовий гігант Saudi Aramco отримав дозвіл вийти на біржу та розраховує залучити 100 мільярдів доларів.
Американська Exxon виходить з бізнесу з Роснефтью

Американська Exxon виходить з бізнесу з "Роснефтью" 01.03.2018

Американська нафтова компанія Exxon виходить з проектів з росіянами з 2014 року. Розробка "Сахаліну-1", утім, триватиме.
Екс-компанії Тіллерсона не дадуть обійти санкції США проти РФ

Екс-компанії Тіллерсона не дадуть обійти санкції США проти РФ 22.04.2017

Американський нафтовий гігант ExxonMobil не зможе співпрацювати з російськоюкомпанією "Роснефть" під час розробки родовищ нафти в Чорному морі та Арктиці в обхід санкцій Вашингтона проти Москви.
ЗМІ: ExxonMobil просить уряд США зробити виняток у санкціях щодо Росії

ЗМІ: ExxonMobil просить уряд США зробити виняток у санкціях щодо Росії 20.04.2017

Корпорація ExxonMobil хоче відновити реалізацію спільних з "Роснефтью" проектів у Чорному морі та просить адміністрацію Дональда Трампа зробити для цього виняток у санкціях щодо Росії.
Рекс Тіллерсон: чому новий держсекретар може зблизити США та Росію?

Рекс Тіллерсон: чому новий держсекретар може зблизити США та Росію? 02.02.2017

Держсекретарем США став екс-глава ExxonMobil Рекс Тіллерсон, якого довго називали другом Росії. Та його риторика щодо Москви перед призначенням змінилася. Хто він і що його робота може змінити у відносинах між США і РФ?
Сенат затвердив Тіллерсона на посаді держсекретаря США

Сенат затвердив Тіллерсона на посаді держсекретаря США 01.02.2017

Підтримка Сенату формально завершує процес призначення держсекретарем США екс-голови ExxonMobil Рекса Тіллерсона. "За" проголосували 56 сенаторів.
Коментар: Рекс Тіллерсон - друг Путіна і держсекретар Трампа

Коментар: Рекс Тіллерсон - друг Путіна і держсекретар Трампа 14.12.2016

Новачок у політиці Трамп хоче зробити іншого політичного новачка держсекретарем. Чи підходить для цієї посади очільник ExxonMobil? Зовнішню політику не можна розглядати тільки як бізнес, вважає Міодраг Шоріч.
Трамп висунув на посаду держсекретаря очільника ExxonMobil Тіллерсона

Трамп висунув на посаду держсекретаря очільника ExxonMobil Тіллерсона 13.12.2016

Майбутній держсекретар США Рекс Тіллерсон має ділові зв'язки з Росією і був проти санкцій щодо РФ. Кілька років тому він отримав орден від Володимира Путіна.
Сланцевий газ в Україні: туманні перспективи

Сланцевий газ в Україні: туманні перспективи 31.07.2015

Іноземні енергетичні компанії згортають проекти з видобутку газу в Україні. Серед головних причин - падіння цін на світових ринках і висока рента на газовидобуток. Чи є майбутнє у сланцевого газу в Україні?
ExxonMobil припиняє майже всі проекти з Роснафтою

ExxonMobil припиняє майже всі проекти з "Роснафтою" 30.09.2014

"Роснафта" потрапила під санкції США, які забороняють вивозити товари, послуги, технології для видобутку на російському глибоководному шельфі, шельфі арктичних морів і для сланцевих проектів.
ЗМІ: ExxonMobil призупиняє співпрацю з Роснафтою

ЗМІ: ExxonMobil призупиняє співпрацю з "Роснафтою" 29.09.2014

Американський нафтовий концерн ExxonMobil припиняє роботу над шельфовими проектами з російською держкомпанією "Роснафта". Причина - санкції проти Росії, запроваджені Заходом, повідомила російська газета.
Попри санкції: ExxonMobil розпочав буріння нафтової свердловини в Росії

Попри санкції: ExxonMobil розпочав буріння нафтової свердловини в Росії 09.08.2014

Нафтовий концерн ExxonMobil зі США розпочав розвідувальне буріння на платформі West Alpha у Карському морі. Російський президент Путін привітав цю співпрацю.
Як Україна ділитиме з партнерами видобуток газу з родовища у Чорному морі

Як Україна ділитиме з партнерами видобуток газу з родовища у Чорному морі 27.09.2013

Україна досягла попередніх домовленостей з консорціумом міжнародних компаній щодо газового родовища на Скіфській ділянці Чорного моря. Однак, навіть у разі успіху, швидких результатів очікувати не варто.
Нафта в обмін на технології: ExxonMobil допоможе Роснефті розвідати Арктику

Нафта в обмін на технології: ExxonMobil допоможе "Роснефті" розвідати Арктику 31.08.2011

"Роснефть" змогла знайти партнера для спільної розробки російського арктичного шельфу, незважаючи на скандальний розрив домовленостей з ВР. Угоду про співпрацю підписано з американською ExxonMobil.

Екс-глава нафтового концерну ExxonMobil заробляв майже 145 тисяч доларів щодня 17.04.2006