Рекс Тіллерсон: чому новий держсекретар може зблизити США та Росію?

Держсекретарем США став екс-глава ExxonMobil Рекс Тіллерсон, якого довго називали другом Росії. Та його риторика щодо Москви перед призначенням змінилася. Хто він і що його робота може змінити у відносинах між США і РФ?