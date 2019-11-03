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Exxon Mobil Corporation - американська нафтова компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ExxonMobil".
Exxon Mobil Corporation вважається однією з найбільших у світі нафтових компаній. Штаб-квартира Exxon Mobil Corporation розташована в місті Ірвінг, що на півночі американського штату Техас. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.