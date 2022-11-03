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Енергетична криза
Запорізька АЕС
Запорізька АЕСФото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Запорізьку АЕС знеструмлено через обстріли РФ - "Енергоатом"

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Внаслідок обстрілів 2 листопада ЗАЕС залишилася без зовнішнього живлення. Наразі роботу станції підтримують дев'ять дизель-генераторів, запасу палива для яких вистачить на 15 днів.

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Запорізька АЕС перейшла в режим повного знеструмлення внаслідок обстрілів РФ, повідомляє зранку четверга, 3 листопада, пресслужба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

За її даними, до знеструмлення призвело пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. "О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів", - повідомили в "Енергоатомі".

Наразі роботу ЗАЕС підтримують дев'ять дизель-генераторів, а енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Як зазначили в "Енергоатомі", пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб.

Регулярні проблеми з живленням

Проблеми з живленням станції виникають регулярно. Лише за жовтень це відбулося щонайменше двічі: 8 жовтня пошкодили саму лінію електропередачі. Після того, як її полагодили, 12 жовтня, внаслідок російського ракетного обстрілу, пошкоджень зазнала підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області, що призвело до аварійного відімкнення лінії. На період аварійних відключень на станції вмикаються резервні дизель-генератори, які забезпечують охолодження активної зони реактора.

Загроза другої "Фукусіми"

Як поясняв глава "Енергоатому" Петро Котін, у разі зупинки системи охолодження почнеться розплавлення паливних стрижнів реакторів. Він порівняв подібний розвиток подій з катастрофою на японській АЕС "Фукусіма", де систему електроживлення було зруйновано цунамі, і за три години почалося розплавлення стрижнів.

Голова "Енергоатому" додав, що аварія на ЗАЕС могла статися вже тричі і наразі зберігається висока загроза ядерної катастрофи.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі проводить човникову дипломатію, намагаючись домовитися з Росією та Україною про створення зони безпеки на АЕС та навколо неї.

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

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Запорізьку АЕС знеструмлено через обстріли РФ - "Енергоатом"

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