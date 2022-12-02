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Зустріч Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ
Зустріч Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄФото: Thomas Koehler/photothek/IMAGO
ПолітикаРосійська Федерація

Зустріч глав МЗС ОБСЄ завершилася без спільної резолюції

Валерій Сааков | Даниїл Сотников
2 год. тому

У міністерстві закордонних справ Польщі, яка головує в ОБСЄ, назвали 2022 рік "найважчим в історії організації" через напад Росії на Україну.

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Зустріч Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) в польському місті Лодзі завершилася без ухвалення спільної резолюції, повідомило в п'ятницю, 2 грудня, агентство dpа з посиланням на чинного голову організації, главу МЗС Польщі Збігнєва Рау.

За словами Рау, міністри не досягли консенсусу щодо змісту цього документа. "Це найважчий рік в історії організації, причина тому добре відома", - підкреслив він. На сайті ОБСЄ в пресрелізі про закінчення зустрічі не уточнюється, чому саме її учасникам не вдалося узгодити спільну резолюцію.

Вторгнення в Україну Росії - одного з членів ОБСЄ - "створило перешкоди для групи з 57 країн", які "ухвалюють рішення на основі консенсусу всіх членів", зазначає агентство AP. "Це унеможливило для переважної більшості тих, хто засуджує війну, ухвалити остаточну резолюцію проти агресії Росії", - виснувала AP.

Влада Польщі не видала візи делегації РФ

У листопаді влада Польщі, яка 2022 року головує в ОБСЄ, через санкції у відповідь на вторгнення РФ в Україну не видала російській делегації візи для участі в 29-му засіданні Ради, пояснивши це бажанням "максимально ізолювати Росію".

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"Це зустріч Організації з безпеки й співробітництва в Європі, тобто країн, для яких важливо, щоб у Європі було безпечно, а Росія цьому протидіє. У неї інтереси, які абсолютно суперечать усій організації", - пояснив тоді заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблоньський.

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Це викликало різку критику й обурення Москви. "Можу сказати відповідально, що антиголовування Польщі в ОБСЄ займе в історії цієї організації найнепривабливіше місце. Ніхто ще й ніколи не завдавав такої шкоди ОБСЄ, стоячи біля її керма", - прокоментував рішення Варшави міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, заявивши, що "дух і букву базових документів ОБСЄ зневажили".

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