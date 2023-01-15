Генсек НАТО: В Україні вирішальні бої, треба більше зброї

Єнс Столтенберг очікує від союзників у найближчому майбутньому надання більшої кількості важкого озброєння Києву. Війна в Україні, за його словами, перебуває у вирішальній фазі.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг незадовго до зустрічі міністрів оборони контактної групи з допомоги Україні в форматі "Рамштайн" закликав надати Києву більше важкого озброєння для протистояння російській агресії. "Нещодавні обіцянки щодо (надання Україні. - Ред.) важкої військової техніки є важливими - і я очікую більшого в найближчому майбутньому", - сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt у неділю, 15 січня.

Відповідаючи на запитання, чи повинна Німеччина наслідувати приклад Великобританії та ухвалити рішення про передачу Україні важких бойових танків, Столтенберг сказав: "Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Ми переживаємо запеклі бої. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну їй для перемоги - і для того, щоб вона продовжувала існувати як незалежна нація". На його переконання, військова підтримка України є найшвидшим шляхом до миру.

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Генсек НАТО також застеріг від недооцінки Росії у війні в Україні. "Те, чого їм не вистачає в моральному дусі і підготовці, росіяни намагаються компенсувати величезною масою. І вони продемонстрували, що готові нести великі втрати для досягнення своїх цілей", - констатував він.

14 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтвердив надання Україні танків Challenger 2. Перед цим про готовність надати Україні танки Leopard німецького виробництва заявили Польща та Фінляндія. 13 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що, окрім Польщі та Фінляндії, надати Україні танки Leopard готові ще принаймні три країни, але не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини. Чергова зустріч міністрів оборони контактної групи з допомоги Україні в форматі "Рамштайн" відбудеться найближчої п'ятниці, 20 січня.

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Що заважає Польщі надати танки Leopard 2 Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video