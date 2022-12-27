Виручка від експорту агропродукції України впала на 16 %

Надходження в Україну за продаж продукції агропромислового комплексу у 2022 році становитиме близько 23,3 мільярда доларів, що на 16 відсотків менше за минулий рік.

Експортна виручка України від реалізації агропродукції у 2022 році становитиме близько 23,3 мільярда доларів, що на 16 відсотків менше за аналогічний показник минулого року. Про це повідомляється на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) у вівторок, 27 грудня.

За даними організації, експортні відвантаження були суттєво збільшені на початку 2022 року на тлі потенційного нападу РФ на Україну - у січні і лютому продукції агропромислового комплексу (АПК) було експортовано на 3,1 мільярда і 2,5 мільярда доларів відповідно.

Найбільше скорочення доходів спостерігалося на початку війни - у березні та квітні 2022 року, коли було експортовано на 0,8 мільярда та 0,9 мільярда доларів відповідно.

Після цього, зазначають в УКАБ, до кінця року фіксувалося поступове зростання завдяки альтернативним логістичним маршрутам та початку роботи "зернового коридору". Так, у травні було експортовано продукції АПК на 1,2 мільярда, серпні - на 1,9 мільярда та у листопаді на 2,6 мільярда доларів США.

ТОП-5 позицій українського експорту

Топ-п'ятірку продуктів за обсягом виручки становлять традиційні для України кукурудза, соняшникова олія, пшениця, ріпак і насіння соняшника. Виняток цього року становить лише насіння соняшника, яке раніше перероблялося на території України. З початком війни його переробка скоротилася через блокування морських шляхів, що призвело до експорту безпосередньо сировини, повідомляє УКАБ.

У листопаді 2022 року частка продукція АПК становила майже 70 відсотків від загального експорту. Загалом у листопаді Україна експортувала 7,2 мільйона тонн продукції АПК, у жовтні та вересні - по 6,9 мільйонів, у серпні - 4,6 мільйона, у липні - 3 мільйона , у червні - 2,7 мільйона. За даними українського мінагрополітики у травні агроекспорт становив 1,74 мільйонна тонн, у квітні - 0,96 мільйона, у березні - 0,33 мільйона тонн.

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Робота чорноморського коридору та "шляхів солідарності"

До початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ Україна щомісяця експортувала в середньому п'ять-шість мільйонів тонн сільгосппродукції, переважно через інфраструктуру в Чорному морі.

З початку війни у лютому основні логістичні маршрути були заблоковані. У липні сторонам за посередництва ООН вдалося домовитися про роботу так званого "зернового коридору". 17 листопада його роботу продовжили ще на чотири місяці. Завдяки домовленостям вдалося відновити експорт із трьох портів в Україні.

Окрім того Україна та ЄС з початку травня налагодили залізничні "лінії солідарності" - альтернативний морському канал торгівлі. Крім сільгосппродукції з України ними вивозять сталь, а доставляють гумдопомогу та товари першої потреби.

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