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Рятувальна операція на місці розбомбленого росіянами будинку у Дніпрі
Рятувальна операція на місці розбомбленого росіянами будинку у ДніпріФото: Yevhenii Zavhorodnii/AP Photo/picture alliance
КонфліктиЄвропа

Прем'єр Швеції назвав удар РФ по Дніпру воєнним злочином

Ксенія Польська
2 год. тому

Швеція, що головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. "Доля України - це і доля Європи", - наголосив шведський прем'єр Крістерссон.

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Швеція, що головує в Європейському Союзі, відреагувала на російський ракетний удар по Дніпру. "Внаслідок цієї жахливої атаки загинули і були поранені ні в чому не винні мирні жителі, у тому числі діти. Отже скажу гранично ясно: навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф-Яльмар Крістерссон на спільній пресконференції з головою Ради ЄС Шарлем Мішелем у понеділок, 16 січня, у Стокгольмі.

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Глава шведського уряду наголосив, що Євросоюз і Швеція продовжуватимуть широку підтримку України стільки, скільки потрібно. "Перемога України - екзистенційне питання для Європи, - зазначив він. - Доля України - це і доля Європи". Щоб зробити Європу безпечнішим континентом, необхідно насамперед надавати підтримку Україні у військовому, економічному та гуманітарному плані, переконаний Крістерссон. "Для шведського головування не може бути важливішого завдання", - резюмував він.

Як собаки ДСНС дістають тіла з-під завалів будинку в Дніпрі

Шарль Мішель: "Найсерйозніша загроза всьому світу"

По мірі наближення роковини повномасштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз стає дедалі більш стійким і об'єднаним, заявив Шарль Мішель. На його думку, "війна Росії проти України - найсерйозніша загроза Європі та миру з часів Другої світової війни". Глава Ради ЄС нагадав, що Євросоюз та його країни вже надали Україні допомогу на загальну суму близько 50 мільярдів євро та запевнив, що ця підтримка не закінчиться. Він також відзначив прогрес України на шляху до членства в ЄС.

14 січня внаслідок російської ракетної атаки на Дніпро загинули 40 людей, серед них троє дітей. Щонайменше 76 людей поранено, 39 - визволено з-під уламків житлової дев'ятиповерхової будівлі, по якій було випущено російську ракету. Як повідомляє міська влада, рятувальні роботи продовжуються.

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