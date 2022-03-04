Діти війни: пологи в Україні під звуки пострілів

Триває російська війна проти України. Породіллі змушені спускатися у підвали лікарень, більшість з яких не прилаштовані для пологів, і народжувати там. Або ж ризикувати життям, піднімаючись в операційну. DW поспілкувалася з лікарями та жінками, які пережили це.

Дедалі більше лікарень в Україні пошкоджено або знищено російською агресією. Після потужного удару 2 березня по будівлі Житомирського пологового будинку від неї залишилися тільки уламки і руїни.

Того ж дня російські війська обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Наступного дня російські снаряди влучили у багатопрофільну лікарню у Василівці, Запорізької області. Унаслідок цього загинули три місцевих жителі. Сама ж лікарня зруйнована, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. "Медпрацівники не постраждали, пацієнти теж. Тут під час обстрілу лікарі прийняли пологи! Життя не зупинити, крик новонароджених українців перемагає потужні авіаудари терористів", - наголосив він.

"Світ має знати, що українки народжують в умовах бомбардувань, Україна несе життя і ми боремося за евакуацію людей", - каже у розмові з DW колишня народна депутатка Ганна Гопко, подруга якої також народжувала в укритті. "Нам потрібно, щоб Червоний хрест та інші організації не боялися їхати в Україну. Також потрібно, щоб наші міста не обстрілювали, тому необхідна безпольотна зона над Україною. Ми робили заклик до світових лідерів приїхати в Україну. Якщо вони не хочуть забезпечувати захист неба, їдьте в Київ, не хочете в Київ, їдьте до Львова", - благає вона.

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Пологи в укритті

У столичних пологових будинках ситуація напружена. У киянки Марії Шостакв день нападу Росії на Україну у четвер, 24 лютого, почалися перейми. Тоді ж її разом з іншими жінками вперше евакуювали у підвал, який, за словами Марії, не був облаштований для вагітних і використовувався як підсобне приміщення. "Пізніше нас попросили перейти в інший підвал, де вже було світло, але холодно. Сказали, що вагітні та породіллі можуть залишитися там, адже постійно спускатися і підніматися з укриття дуже виснажує. Тому ми в основному сиділи на стільцях, і там проводили весь час. Дуже боліла спина", - розповідає вона DW. Згодом, зазначає Марія, у підвалі зробили місця для породіль: принесли матраци, ковдри, подушки.

Марію перевели в пологову палату. "Якби був сигнал (повітряної тривоги - Ред.), то пологи б, певно, приймали б у підвалі. Щоправда, кілька разів лікарі заходили і казали, що проводиться евакуація, тому просили спускатися у підвал. Але мені було вже погано, і я сказала, що під свою відповідальність залишаюся", - розповідає вона. Пологи Марії закінчилися операцією, і вона каже, що їй ще дуже пощастило, бо іншим жінкам, операції робили в укритті.

Жінка з немовлям в лікарні Охматдит, 1 березня 2022

В іншої киянки Світлани Лукаш перейми почалися саме під час комендантської години в Києві, яка тривала з 26 по 28 лютого. "Коли ми приїхали в лікарню, лунали звукові сирени і нас повели до підвалу", - розповідає вона DW.

Оскільки у Світлани був ризик ускладнень, то її привели до пологової палати, незважаючи на те, що тривога ще не закінчилися. "Підвали не прилаштовані для пологів. Там є якась кушетка, але цього замало для того, щоб народити, якщо будуть ускладнення. Звісно, якщо немає ускладнень, то жінки народжують у підвалі", - каже вона.

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Небезпечне акушерство

Не краща ситуація у Херсоні, який нині контролюють російські окупаційні сили. Під час обстрілів там приймали пологи у підвалі, розповідає DW акушер-гінеколог Херсонської обласної лікарні Юрій Герман. "Уявіть собі - холодне приміщення, яке годиться лише для того, щоб пересидіти бомбардування. Там перебувають вагітні, ті, хто вже народили, діти, в тому числі недоношені. За таких умов не йде мова про безпечне акушерство. Якби потрібно було робити операцію, то довелося б виходити з підвалу і наражатися на небезпеку або допустити, щоб жінка загинула під час пологів у ХХІ столітті", - говорить він. Підвал в лікарні не підготували, бо люди в Херсоні не знали, що буде війна, пояснює Герман, додаючи, що за час війни у підвалі народилося четверо дітей.

Після того як місто окупували, до лікарні не могли доїхати жінки на пологи, адже російські війська не пропускали швидку, нарікає Герман. "Тому жінки народжували вдома, питали по телефону як перев'язати пуповину тощо. Однак зараз все таки почали пропускати швидкі, і ми вже не сидимо у підвалі", - каже він.

Будні київських лікарів на тлі воєнних дій, 1 березня 2022

Втім, проблеми для вагітних залишаються. Адже, як пояснює Герман, жінки з області не можуть дістатися Херсонської обласної лікарні, тому що місто ізольоване. "В області немає таких потужних акушерських відділень, тому багато з тих, хто мав приїхати до нас народжувати, не може цього зробити. До нас везли всіх жінок з тяжким протіканням пологів", - говорить він.

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"Добрий знак"

Ще складніша ситуація у Чернігові, який теж зазнав ракетних ударів. 2 березня росіяни влучили в корпус районної лікарні, серйозно пошкодивши цю будівлю.

А от Чернігівський пологовий будинок цілий. Проте породіллі та лікарі змушені постійно ховатися у підвалі. "В нас є велике бомбосховище, яке я завчасно відремонтував. У нас там все класно: працює вентиляція, окремий генератор світла, працюючи санвузли та навіть є операційна. Є запас їжі та ліків, адже я очікував, що може бути напад Росії", - розповідає DW головний лікар Василь Гусак.

За його словами, після початку війни, у пологовому будинку відбулося вже понад 40 пологів. З них аж три трійні, що є великою рідкістю. "У нашому пологовому будинку трійня останній раз була три року тому. І то одна. Цього року аж дві. Всі дітки здорові. В одній сім'ї троє дівчат, а в іншій - двоє дівчат і хлопчик", - розповідає Гусак.

Головний лікар впевнений - це добрий знак і "війна скоро закінчиться". "Народилося п'ять дівчат і один хлопчик. Кажуть, що дівчата народжують до миру", - каже він.

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