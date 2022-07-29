Жіноча форма ЗСУ: коли і яким буде одяг для солдаток

Для жінок в Збройних силах України створюють жіночу військову форму - перші прототипи уже готові і мають пройти тестування у польових умовах. Цю форму шитимуть за лекалами, які пасують під будову жіночого тіла, але одночасно вона залишатиметься уніфікованим варіантом військового польового одягу. Для України це - серйозне нововведення, спрямоване на те, щоб забезпечити більший комфорт військовослужбовиць, кількість яких зросла після повномаштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі міністерство оборони України передбачає для жінок лише парадний варіант форми - кітель, спідницю та черевики. Польовий варіант - хоч і вважається універсальним - створювався за чоловічими мірками. "Жінкам доводиться підганяти його під себе", - розповідає військовослужбовиця ЗСУ, яка висловила бажання залишитись неназваною. "Є дівчата, яким доводиться ушивати і підрублювати штани, бо вони їм заширокі і задовгі. Я особисто ушивала кітель. Більшості дівчат доводиться це робити", - розповідає вона.

За словами жінки, штани, пошиті на чоловічу фігуру, мають занижену посадку, тому погано підходять жінкам з тонкою талією та широкими стегнами. Кітель доводиться підганяти по довжині і ширині, додає вона. "Він пошитий на чоловічу фігуру, то для чоловіків він нормальний. Але оскільки у нас різні пропорції, то на нас він сидить, як парашут. Він занадто довгий, буквально роздувається під час ходіння, - розповідає жінка. - Звісно, у нас є другий комплект форми - ми самі його дістаємо десь, просто щоб елементарно мати можливість попрати. Але другий комплект також доводиться ушивати".

Депутатка Київради Ірина Никорак показує, як на жінці її статури сидять військові штани

Як розповідає жінка, зі спідньою білизною ситуація аналогічна: жінкам в ЗСУ видають чоловічі труси-боксери, тому носять вони ту білизну, яку купують самостійно. Деякі купують також і поло, бо видані - задовгі. А термобілизна, яку видають, за словами жінки, якісна, але теж пошита на чоловічу статуру, що для деяких військовослужбовиць створює незручності. За словами співрозмовниці DW, проблем немає хіба зі взуттям - воно універсальне, розміри - від 36-го.

Комфорту на рівних поки немає

В лавах ЗСУ служать понад 38 тисяч жінок, сім тисяч з них - від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом, разом з цивільними, у ЗСУ нині - понад 50 тисяч жінок, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Для того, щоб мати можливість сконцентруватися на виконанні бойових завдань, жінки у війську повинні почуватися комфортно, зокрема у формі, пояснює уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна.

Саме тому робоча група, до якої увійшли представники профільного департаменту міноборони, Ломакіна та дві волонтерські ініціативи, почала процес створення форми з опитування військовослужбовиць щодо того, якою саме має бути комфортна для них форма, та аналізу типів жіночих фігур. "Саме для цього ми почали обговорення з жіночою спільнотою, яка сьогодні бере участь у бойових діях як воїни, - що зручно, що не зручно, як має виглядати польовий костюм, як він має бути перепосаджений на жіночі антропометричні параметри", - розповіла Ломакіна DW. Одночасно представники групи вивчали досвід інших країн, у арміях яких вже впроваджена жіноча військова форма.

З іншого боку, вся форма має бути уніфікована, аби жінки і чоловіки почувалися на рівних, виконуючи бойові завдання, наголошує Ломакіна. "Це має бути один дизайн польового костюма. Але він має бути перепосаджений на інші лекала, вибудовані по антропометричним даним жінок", - пояснює вона.

За словами уповноваженої з питань безбар'єрності, після затвердження пробної версії буде створена партія форми, яку передадуть на тестування в польових умовах. Після остаточного схвалення, виробника жіночої форми визначатимуть через процедуру закупівель відповідно до законодавства та згідно вимог міноборони.

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Прототипи уже є

Наразі тестування у польових умовах проходять вже два прототипи жіночої форми, третій ще готується, повідомила DW депутатка Київради та засновниця волонтерської організації "Arm Women Now" Ірина Никорак, яка теж входить до робочої групи при міноборони. "Ті завдання, які вони виконують на лінії зіткнення, передбачають досить високе фізичне навантаження і жінка-військовослужбовець не повинна думати про те, що у неї спадають штани або задовгі рукава в кітелі, плечі висять. Максимальна концентрація повинна бути саме на виконанні бойового завдання. Тому ми робимо акцент на двох ключових речах: це функціональність і комфорт", - пояснила Никорак у розмові з DW.

Один з прототипів жіночої форми ЗСУ, який відшивається і буде переданий на тестування

Прототипи жіночої форми розробляли на основі зразків, які є в арміях інших країн. На штанах, пояснює Никорак, в зоні талії мають бути не лише резинки, а й фіксатори на липучках, які дозволять регулювати ширину поясу. Багато вимог є до швів - у деяких місцях має бути зигзагоподібна прострочка, в деяких - подвійний шов. Для створення кітеля за основу бралися лекала американської жіночої форми. Жіночий варіант має бути коротшим, меншим у плечах і завуженим знизу, аби зайва тканина не збиралася в складки під бронежилетом. На рукавах кітеля будуть ті ж фіксатори, що і на чоловічих моделях, але пришиті так, щоб липучку можна було зафіксувати і на вузькому зап'ясті.

Далі робоча група чекатиме відгуків від військовослужбовиць, які протестують форму в умовах виконання бойових завдань, каже Никорак. "Якщо процес тестування пройде успішно і ми отримаємо багато позитивних відгуків, далі буде етап затвердження самого лекала. Щойно ми доопрацюємо ці лекала, ми передамо їх до міністерства оборони. Далі вже буде ухвалюватися рішення про те, чи можна адаптувати існуючу чоловічу уніформу під жіночу антропометрію з урахуванням різних фіксаторів, пом'якшувачів і так далі, чи буде розроблена польова форма безпосередньо жіноча", - пояснює вона.

Прототип жіночої військової форми ЗСУ, який має пройти тестування

Окрім того, за словами депутатки, зараз розпочався і пошив тактичних сорочок - "убексів" - маленьких розмірів. У майбутньому шитимуть також і термобілизну. Питання зі створенням спідньої білизни для жінок в ЗСУ також на етапі опрацювання. За словами Никорак, є два можливих варіанти: або затверджувати стандартну уніфіковану, або впроваджувати грошову компенсацію для того, щоб жінки могли підбирати собі білизну самостійно - така практика уже існує, зокрема у арміях Канади та Ізраїлю.

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Волонтери теж планують розпочати пошив форми

Питанням забезпечення українських військовослужбовиць комфортною формою займаються і волонтери. Так, проєкт "Землячки. Український фронт" закуповує військовий одяг, який краще пасує за розмірами, у Туреччині і передає жінкам до ЗСУ, розповіла DW авторка проєкту Ксенія Драганюк. Першочергово купують штани та "убекси", які, за її словами, більш зручні для носіння під бронежилетом, аніж кітелі. "Ми не звертаємо увагу зараз на устави, ми дивимося конкретно на запити дівчат. Те, що вони просять, ми закриваємо", - каже волонтерка.

Волонтери надають жінкам в ЗСУ чоловічий одяг маленьких розмірів

Драганюк наголошує: міноборони наразі працює на перспективу, створюючи жіночу військову форму. Волонтери ж працюють з потребами військовослужбовиць "тут і зараз". "Ми закриваємо "гарячі" запити, щоб не витрачати дуже багато часу на розробку. Тому те, що зараз ми відправляємо, - це по суті чоловіча форма, просто маленьких розмірів", - каже вона.

Одночасно у "Землячок" вже є лекала жіночої форми, створені з допомогою Ужгородської швейної фабрики. Зараз організація разом з волонтерською ініціативою "Швейна рота" працюють над запуском пошиву жіночої форми в Україні, розповіла Драганюк.

Але потрібна не лише форма

Незважаючи на те, що загальна увага зараз прикута до забезпечення військовослужбовиць зручною формою, це - не єдина їхня потреба. За словами Драганюк, на перше місце виходить все ж амуніція - бронежилети, плитоноски, шоломи. Нещодавно благодійний фонд імені Олексія Ставніцера, з яким співпрацюють "Землячки" у проєкті "Приміряй її берці", закупив надлегкі плити для бронежилетів для жінок в ЗСУ. Пластини вагою 2,65 кг виготовила шведська компанія Swebor, у Німеччині на них нанесли протиосколкове покриття. Фонд Ставніцера продемонстрував протокол їхнього відстрілу у відповідності до четвертого класу захисту, наголошує волонтерка. "За захистом вони ідеально можуть замінити пластини, які видають в ЗСУ. За вагою - вони вдвічі легші", - каже вона.

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Коробки з необхідними засобами гігієни, які волонтери привозять жінкам в ЗСУ

Є у жінок в ЗСУ ще одна категорія потреб, про яку держава наразі не дбає взагалі, - засоби гігієни. За словами військовослужбовиці, з якою розмовляла DW, в ЗСУ видають лише господарське мило. "Про це треба думати. Якщо ти точно знаєш, що їдеш на кілька місяців і у тебе не буде можливості щось купити там, то це все тягнеш з собою", - розповідає жінка. Інший варінт - просити про допомогу волонтерів.

Ксенія Драганюк додає: поки що жіночі фізіологічні нюанси у війську не враховуються, і якщо під час менструації жінка перебуває у місці, де немає магазинів і куди не можуть доїхати волонтери, - ситуація для неї є критичною. "Землячки. Український фронт" закривають і такі потреби, каже авторка проєкту. У коробках, які вони надсилають військовослужбовицям, є все необхідне - від зубних щіток до засобів гігієни на період менструації.