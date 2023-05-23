"УЗ" кілька місяців тестуватиме жіночі купе

Акціонерне товариство (АТ) "Укрзалізниця" анонсувало тестування жіночих купе упродовж кількох місяців. Відповідне повідомлення поширила в вівторок, 23 травня, пресслужба компанії.

У компанії пояснили це рішення прагненням підвищити безпеку пасажирів і пасажирок. Крім того, українські залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.

"Поточне рішення залізниці - допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалимо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків", - зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко, якого цитує пресслужба компанії.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо отримати тільки через мобільний застосунок "Укрзалізниці".

Не перший досвід для залізничників

Також у компанії нагадали, що 2010 року "УЗ" вже запроваджувала таку послугу, але тоді вона не мала належного попиту. Крім того, компанія наразі працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок.

Нині усі нові та модернізовані вагони - близько 15 відсотків вагонів у активному використанні - оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

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У березні 2023 року "Укрзалізниця" отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) останні 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році за кошти держбюджету. Крім того, компанія не раз повідомляла про модернізацію рухомого складу, зокрема, й приміських потягів на власних потужностях.

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Тим часом у партії "Слуга народу", що має більшість у Верховній Раді, заявили про готовність підтримати цю ініціативу "УЗ", запровадивши відповідні зміни до нормативної бази. Принаймні в цьому запевнила голова комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політпартії "Слуга народу" Олена Шуляк, про що повідомив Telegram-канал політсили.

Як повідомлялося, на сайті Кабінету Міністрів 15 травня з'явилася петиція із проханням створити окремі вагони для жінок. Ця петиція зібрала вже понад 22 тисячі підписів із 25 тисяч необхідних для її розгляду.