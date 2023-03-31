Норвегія передасть Україні 12 дизель-потягів - міністр

Україна отримає від Норвегії 12 вживаних дизель-потягів, повідомив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд. В Осло також обдумують подальші можливості допомоги Україні.

Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд оголосив плани його відомства передати Україні 12 вживаних дизель-потягів. Про це урядовець скандинавської країни розповів у інтерв'ю місцевому виданню Nettavisen .

"Ми, ймовірно, зможемо відправити чотири з них до літа, і, можливо, ще вісім протягом року", - зазначив норвезький міністр. У розмові з журналістами посадовець вказав на важливу роль транспорту, особливо під час війни.

"Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Вони перебувають у стані війни, і потрібно перевозити багато матеріалів, продовольства та цивільної допомоги", - пояснив він. "Вся інфраструктура має вирішальне значення для того, щоб це відбувалося, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад того", - додав Йон-Івар Нюгорд.

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Київ сам звернувся до Осло з таким проханням

Хоч ці потяги досить поважного віку, оскільки були випущені в 1980-х роках, утім саме Україна звернулася до Норвегії з проханням розглянути можливість передачі такого рухомого складу українській стороні. Україна отримає ці потяги на безоплатній основі, однак норвезькій стороні все-таки доведеться рахуватися з певними витратами через цю техдопомогу.

"Є витрати, пов'язані з їх транспортуванням та підготовкою. Загальна вартість становить 10-12 мільйонів норвезьких крон", - пояснив Нюгорд.

За словами норвезького урядовця, в Осло й надалі планують підтримувати Україну в технічному плані, орієнтуючись насамперед на потреби й запити самої української сторони.

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Наступного тижня Нюгорд планує відбути до розташовних на кордоні з Україною польських регіонів для участі у міжнародному заході для міністрів транспорту, куди прибуде й віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляє Nettavisen, Україні можуть передати двовагонні пасажирські потяги Norske Tog Class 92. Раніше ЗМІ повідомляли про передачу Норвегією партії тимчасових мостів для України, що призначені насамперед для встановлення на місці зруйнованих мостів на звільнених від російських окупаційних сил територіях.

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