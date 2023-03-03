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Екран з назвою кампанії з перейменувань на українській залізниці "Залізна українізація"
В Україні розпочалося електронне опитування щодо нової назви для Південно-Західної залізниціФото: Anastasiia Shepeleva/DW
СуспільствоУкраїна

Українці обирають нову назву Південно-Західної залізниці

Степан Смишляєв
5 год. тому

За нову назву для Південно-Західної залізниці можна проголосувати у додатку "Дія". Українцям пропонують обрати з чотирьох варіантів: Київська, Столична, Центральна, Північна.

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У додатку "Дія" у п'ятницю, 3 березня, розпочалося опитування українців щодо нової назви для Південно-Західної залізниці, повідомив в Telegram віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зможете проголосувати за нову назву Південно-Західної залізниці. Щоб вона більше не мала зв’язку з країною-агресором. Тому що географічно розташована на півночі України. Але отримала назву ще в часи російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною", - зауважив він.

Нову назву пропонують обрати з чотирьох варіантів: Київська, Столична, Центральна, Північна. Опитування триватиме до 10 березня.

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Кампанія з перейменування на залізниці

21 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що компанія вирішила позбутися всіх імперських та радянських назв і традицій. У рамках кампанії, яка триватиме до 2025 року, планується, зокрема, перейменувати регіональні філії, у назвах яких вказувалося їхнє територіальне розташування з орієнтиром на Москву.

Будуть перейменовані також станції та вокзали з російськими та радянськими назвами, такими як Жовтнева, Колгоспна, Радгоспна. Робитиметься це у координації з органами місцевого самоврядування. "Укрзалізниця" хоче обрати для них "патріотичні назви, назви, прив'язані до історичної місцевості, назви на честь видатних українців, героїв, історичних постатей України".

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