У Німеччині машиністи потягів страйкуватимуть добу

Німецька профспілка машиністів потягів GDL оголосила про подальші страйки в зв'язку з глухим кутом у переговорах щодо зарплати з німецькою залізницею (Deutsche Bahn). У неділю ввечері GDL оголосила, що робота буде призупинена на 24 години, починаючи з 2.00 ранку вівторка, 12 березня. У вантажному транспорті страйк розпочнеться у понеділок, 11 березня, о 18:00 і завершиться також за 24 години. Оскільки правління залізниці не надало GDL нової пропозиції щодо зарплатних тарифів, "це неминуче призвело до страйку", - йдеться в повідомленні профспілки.

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Лише минулого тижня відбувся п'ятий страйк GDL у поточному раунді колективних переговорів, який зачепив мільйони пасажирів. Він тривав 35 годин.

Міністр транспорту ФРН Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) заявив у неділю ввечері, що страйк замість переговорів є безвідповідальним. "GDL повинна говорити і шукати компроміси. Так не може тривати далі. Необхідно терміново розпочати офіційну арбітражну процедуру".

GDL вимагає скорочення робочого тижня для позмінної роботи з 38 до 35 годин - з повною компенсацією заробітної плати. У профспілці також заявили, що більше не будуть попереджати про майбутні страйки за 48 годин, як це було раніше.