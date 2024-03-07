У ФРН страйкують машиністи потягів та персонал аеропортів

Профспілка німецьких машиністів, яка вимагає скорочення годин роботи, пригрозила "стихійними" страйками в майбутньому без попереджень про них за 48 годин. Страйкує також наземний пресонал Lufthansa.

У Німеччині в четвер, 7 березня, профспілка німецьких машиністів GDL розпочала черговий страйк пасажирського залізничного транспорту, який триватиме 35 годин.

Страйк офіційно розпочався о другій годині ночі і торкнеться більшої частини міжміських та регіональних залізничних перевезень у Німеччині. Протягом двох днів ходитимуть лише близько п'ятої частини всіх потягів. Аналогічний страйк на вантажному транспорті розпочався у середу ввечері. Страйк триватиме до 5 ранку п'ятниці, 8 березня, на вантажному транспорті та до 13 години того ж дня на пасажирському транспорті.

Профспілка погрожує стихійними страйками

Як заявив раніше голова профспілки Клаус Везельскі (Claus Weselsky), страйк став відповіддю на безуспішні переговори з Deutsche Bahn (DB) на початку тижня, які мали тривати до неділі, 10 березня. За словами представників залізничної компанії, профспілка передчасно перервала їх. Головною вимогою GDL залишається скорочення робочого тижня до 35 годин із збереженням заробітної плати.

Везельскі також попередив про подальші "стихійні" страйки і про те, що профспілка більше не попереджатиме про них за 48 годин, щоб DB не встиг випускати аварійний розклад. "Це означає, що залізниця більше не є надійним транспортним засобом пересування", - пригрозив голова профспілки.

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Черговий страйк у Lufthansa торкнеться 200 тисяч пасажирів

У четвер та п'ятницю, 7 та 8 березня, також відбудеться попереджувальний страйк наземного персоналу Lufthansa, до якого закликала профспілка Ver.di, повідомляє агентство dpa. У ці дні буде скасовано якнайбільше авіарейсів, щоб посилити тиск на керівництво авіакомпанії. За даними Lufthansa, новий страйк торкнеться близько 200 тисяч пасажирів.

Крім того, профспілка Ver.di закликала до одноденного страйку співробітників служб безпеки аеропортів Гамбурга, Франкфурта-на-Майні та Дюссельдорфа.

З початку року відбулися вже три страйки працівників сфери громадського обслуговування Lufthansa. В результаті страйку 1 лютого, що торкнувся 11 німецьких аеропортів, було скасовано понад тисячу авіарейсів.