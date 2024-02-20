Страйк Lufthansa в Німеччині: під загрозою сотні рейсів

Черговий попереджувальний страйк працівників авіакомпанії Lufthansa, який розпочався у Німеччині у вівторок, 20 лютого, як очікується, призведе до скасування сотень рейсів і може порушити плани близько 100 тисяч пасажирів. Уже напередодні авіаперевізник був змушений скасувати у своєму основному хабі у Франкфурті-на-Майні понад 50 рейсів, повідомляє агентство dpa. Були виконані лише деякі міжконтинентальні польоти.

Через страйк авіакомпанія зможе здійснити 20 лютого, імовірно, від 10 до 20 відсотків рейсів із запланованої добової програми, яка включає близько 1000 вильотів. Об'єднана профспілка працівників сфери громадського обслуговування Ver.di закликала приєднатися до акції протесту наземний персонал аеропортів Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Гамбурга, Берліна, Дюссельдорфа, Кельна-Бонна і Штутгарта. Наслідки страйку поширюватимуться і на аеропорти, які офіційно в ньому не беруть участі: так, у Ганновері та Бремені скасовані всі рейси Lufthansa до Франкфурта-на-Майні та Мюнхена і назад. Офіційно страйк триватиме до 7:10 середи, 21 лютого.

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Переговори Lufthansa та профспілки продовжаться 21 лютого

Як заявили в Ver.di, причиною другого за останні два тижні попереджувального страйку стали колективні переговори щодо заробітної плати приблизно для 25 тисяч співробітників компанії, які працюють на землі. Профспілка вимагає підвищити зарплати наземному персоналу Lufthansa на 12,5 відсотка (але не менше ніж на 500 євро на місяць). Крім того, Ver.di домагається виплат співробітникам разових премій у розмірі 3000 євро для компенсації інфляції.

Директор Lufthansa з персоналу Міхаель Ніґґеманн (Michael Niggemann) заявив, що черговий страйк знову непропорційно вплине як на пасажирів, так і на співробітників. За його словами, це особливо прикро, оскільки наступний раунд переговорів відбудеться вже 21 лютого, і Lufthansa представила нову пропозицію.

У Ver.di, своєю чергою, назвали другу хвилю попереджувальних страйків необхідною і заявляють, що Lufthansa не зробила жодних спроб поліпшити свою пропозицію під час попередніх переговорів.

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