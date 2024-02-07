Сотні скасованих рейсів: у ФРН страйк працівників Lufthansa

Страйк наземного персоналу Lufthansa триватиме 27 годин. Профспілка вимагає від авіакомпанії підвищити зарплати співробітникам аеропортів та виплатити разові премії для компенсації інфляції.

Зранку в середу, 7 лютого, почався попереджувальний страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa, до якого закликала Німецька профспілка працівників сфери громадського обслуговування Ver.di.

Страйк розпочався о 4:00 за місцевим часом і триватиме 27 годин. Він зачепить аеропорти Берліна, Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Гамбурга та Дюссельдорфа.

Через страйк Lufthansa скасувала від 80 до 90 відсотків із 1000 рейсів, запланованих на середу. В авіакомпанії заявили, що внаслідок страйку постраждають понад 100 тисяч пасажирів.

Ver.di вимагає підвищити на 12,5 відсотка (але не менш як на 500 євро на місяць) зарплати 25 тисяч працівників аеропортів, які здійснюють контроль пасажирів, багажу та персоналу. Крім того, профспілка вимагає виплатити співробітникам разові премії у розмірі 3000 євро для компенсації інфляції.

Низка страйків у Німеччині

1 лютого в 11 аеропортах Німеччини відбувся страйк наземного персоналу, внаслідок чого було скасовано понад тисячу рейсів.

Днем пізніше майже по всій країні пройшли страйки працівників міського громадського транспорту, в яких брали участь водії автобусів, трамваїв та машиністи метро.

У січні машиністи Deutsche Bahn провели кілька страйків. Крім того, у Німеччині з початку року страйкували будівельники та лікарі, і вже багато тижнів у різних землях ФРН проводяться акції протесту фермерів.