У Німеччині почався страйк машиністів пасажирських потягів

Страйк, оголошений німецькою профспілкою машиністів поїздів, має закінчитися в п'ятницю. До цього часу діятиме надзвичайний розклад Deutsche Bahn.

До протесту машиністів вантажного транспорту в Німеччині долучилися їхні колеги з пасажирського транспорту - в ніч на середу, 10 січня, розпочався триденний страйк Профспілки німецьких машиністів (GDL).

Як повідомив зранку залізничний концерн Deutsche Bahn (DB), його працівники страйкують з 02:00. Акція протесту на вантажному транспорті почалася напередодні ввечері о 18:00.

Очікується, що загальний страйк триватиме до 18:00 п'ятниці, 12 січня. До цього діятиме тимчасовий надзвичайний розклад DB, у якому скасовані близько 80 відсотків поїздів далекого прямування, що вплине на плани поїздок мільйонів людей.

У DB пояснили, що надзвичайний розклад пропонує "тільки дуже обмежений спектр послуг" міжміських, регіональних поїздів та електричок ближнього сполучення (S-Bahn). Обмеження на регіональні перевезення варіюються в залежності від регіону.

Пасажирам рекомендують за можливості відкласти поїздки в зазначений період або дізнаватися на офіційному сайті DB актуальність сполучення. Квитки на скасовані потяги залишаться дійсними - їх можна буде використати після страйку.

До страйку приєдналися фермери

Напередодні ввечері суд відхилив позов DB проти страйку GDL. Право на оскарження рішення суду відсутнє.

Страйк залізничників цього разу ускладнений тим, що проходить одночасно з загальнонаціональними протестами фермерів. З понеділка, 8 січня, фермери оголосили мітинги з застосуванням сільськогосподарської техніки та блокування в'їздів на автомагістралі. Відповідно, на автобанах Німеччини можуть бути затори.

Протест фермерів спричинило рішення уряду скасувати дотації на дизельне пальне та покласти край звільненню від транспортного податку на техніку, яку використовують в сільському і лісовому господарстві. Конституційний суд оголосив у листопаді неконституційним нецільове використання 60 мільярдів євро кредитних коштів, і уряду в грудні довелося терміново скорочувати видаткову частину бюджету на 2024 рік.

Вимоги профспілки машиністів

Залізничний страйк - третій і найтриваліший в рамках суперечки про заробітну плату між профспілкою GDL і DB. Залізнична компанія Transdev також приєдналася до страйкарів.

Речниця DB Group Анья Брекер (Anja Bröker) назвала 9 січня страйк машиністів "непотрібним", "нерозважливим" і таким, що "нав'язує вимоги профспілки пасажирам". За її словами, залізниця зробила "великий крок" назустріч GDL у питанні робочого часу, але страйку "вже неможливо запобігти".

Лідер GDL Клаус Везельскі (Claus Weselsky) наполягає, що залізниця повинна представити поліпшену пропозицію. "Питання про скорочення страйку не обговорюється", - наголосив він.

Машиністи почали проводити страйки восени 2023 року після провалу тарифних переговорів між профспілкою і концерном DB. У GDL вимагають скоротити робочий час з 38 до 35 годин на тиждень, підвищити зарплати на 555 євро та надати машиністам 3000 євро одноразової компенсації за інфляцію.

Залізничний концерн вважає ці вимоги нездійсненними і готовий говорити тільки про розширення наявних додаткових моделей робочого часу.

Раніше в GDL оголосили про "різдвяне перемир'я", яким, на думку керівництва профспілки, в DB "не скористалися, щоб зробити гідну обговорення пропозицію". Компроміс, представлений концерном 5 січня, у профспілці назвали "несуттєвим і образливим".

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