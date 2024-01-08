Фермери тисячами тракторів заблокували автошляхи по всій ФРН

Німецькі фермери розпочали тиждень протестів проти урядової політики. У кількох федеральних землях заблоковані в'їзди на автобани, багатокілометрові колони тракторів прямують до місць проведення акцій.

У Німеччині розпочався тиждень протестних акцій, організованих Німецьким фермерським союзом (DBV). Вранці у понеділок, 8 січня, фермери заблокували дороги в різних регіонах Німеччини, чим викликали суттєві перебої в русі транспорту. За даними поліції, близько 5500 тракторів приїхали з довколишніх районів до Мюнхена, де 8 січня проводиться одна з центральних акцій протесту фермерів.

Заблоковані в'їзди на автобани у кількох землях

Ще одним із центрів проведення акцій є Берлін і розташована навколо столиці федеральна земля Бранденбург. У столиці Німеччини довга колона тракторів проїхала до Бранденбурзьких воріт. Влада Бранденбурга повідомила, що фермери блокували низку міст у землі. Зокрема, наразі немає можливості в'їхати до міста Бранденбург-на-Хавелі, зазначила поліція у соцмережі X.

Декілька колон сільськогосподарської техніки рухаються у напрямку міста Еберсвальде, а до центру Потсдама вже прибули перші трактори у складі колони протестувальників. Спостерігаються серйозні перебої у русі міського транспорту. Крім того, повідомляється, що вдень заблоковані майже всі в'їзди на автобани по всьому Бранденбургу.

Про блокування в'їздів на автобани повідомляють із земель Мекленбург-Передня Померанія, Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. Через Штральзунд на північному сході Німеччини проїхала колона приблизно з 1000 транспортних засобів загальною довжиною близько 20 кілометрів, повідомила поліція.

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В Емдені вимушено зупинено виробництво на заводі VW

У федеральній землі Рейнланд-Пфальц у напрямі її адміністративного центру - Майнца - рухається колона з понад 1000 тракторів та вантажівок протяжністю 18-20 кілометрів. Великі колони фермерів-протестувальників на сільгосптехніці прибули також до Гамбурга, Бремена та Дюссельдорфа. Крім того, повністю заблоковано проїзд через прикордонний перехід Раштатт-Вінтерсдорф на кордоні з Францією.

В Емдені на північному заході ФРН через протести призупинили виробництво на заводі Volkswagen. Під'їзди до заводу заблоковані фермерами, тому співробітники не мають змоги приїхати на роботу, повідомила прессекретарка VW. Роботу планують відновити 9 січня.

Протести проти скасування субсидій фермерським господарствам

Загалом по всій Німеччині заплановано понад 100 протестних акцій фермерів, а кульмінацією протестного тижня має стати велика демонстрація у Берліні 15 січня. Німецькі фермери виступають проти запланованого урядом скорочення сільськогосподарських субсидій.

Йоахім Руквід (ліворуч) та федеральний міністр продовольства та сільського господарства Джем Оздемір під час демонстрації німецьких фермерів у Берліні, 18 грудня 2023 року Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Глава DBV Йоахім Руквід (Joachim Rukwied) закликав жителів Німеччини виявити розуміння у зв'язку з можливими незручностями. "Ми хочемо організувати наш протест мирно та демократичними методами. Але коли ми пересуватимемося на тракторах, це неминуче призведе до порушення дорожнього руху", - заявив Руквід в інтерв'ю журналу Stern.

Масові протести фермерів у Німеччині - з грудня

Німецькі фермери від грудня організовують масові акції протесту. У рамках економії бюджетних коштів у 2024 році фермерів мали намір позбавити знижок на дизель та податкових пільг. За підрахунками мінфіну ФРН, цей захід допоміг би економити для бюджету 480 мільйонів євро щорічно. Пізніше Берлін вирішив скоригувати свої плани - скасувати пільги не повністю та одночасно, а поступово і не в повному обсязі. Однак у Німецькому фермерському союзі не відмовилися від протестів, щоб наголосити, що не схвалять заплановане підвищення податків для сільськогосподарської галузі. "Ці плани мають бути зняті з порядку денного. Ми не змінимо свою думку", - наголосив Руквід.

Декілька днів тому фермери заблокували на поромі віцеканцлера Роберта Габека (Robert Habeck). Політик повертався з відпустки, коли на причалі його зустріли обурені протестувальники. Хабек запропонував провести зустріч з кількома їхніми представниками, проте фермери відхилили цю пропозицію. Щоб розблокувати пором, поліція застосувала сльозогінний газ.