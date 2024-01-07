У Німеччині готуються до заторів через протести фермерів

Німецькі фермери анонсували з початку тижня перекриття тракторами низки автошляхів по всій країні. Вони протестують проти планів уряду поступово скасувати субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо.

Влада федеральних земель Німеччини попереджає про суттєві перебої у дорожному русі, а також у поставках харчових продуктів у супермаркети через анонсовані фермерами протести з понеділка, 8 січня. Фермери планують протягом наступного тижня перекривати тракторами дороги та автобани по всій Німеччині. Перевізники та торговці заявили про підтримку цих протестів.

У багатьох німецьких містах заплановані також фермерські демонстрації. Через це місцева влада попереджає про затори на дорогах, що ведуть до місць проведення акцій, адже фермери прибуватимуть на місця на тракторах та інших сільськогосподарських транспортних засобах. Акції також можуть вплинути на початок занять у школах після різдвяних канікул. У деяких федеральних землях 7 січня зняли недільні заборони на рух вантажівок - для забезпечення поставок до супермаркетів та крамниць.

Читайте також: Інфляція у Німеччині сповільнюється, але залишається високою

Протести фермерів спрямовані проти урядової політики

Протести оголошені через наміри уряду Німеччини поступово скасувати субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо. Незважаючи на те, що наміри уряду аргументуються й тим, що це не загрожуватиме існуванню ні великих, ні малих фермерських господарств, в Асоціації фермерів вважають інакше.

Йоахім Руквід (ліворуч) та федеральний міністр продовольства та сільського господарства Джем Оздемір під час демонстрації німецьких фермерів у Берліні, 18 грудня 2023 року Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Водночас в Асоціації фермерів побоюються, що протести можуть використати праворадикали. Президент асоціації Йоахім Руквід (Joachim Rukwied) заявив, що участь правих та інших радикальних груп у протестах наступного тижня є небажаною. Як Руквід заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag, акції мають проходити мирно і впорядковано. В асоціації також заявили, що не планують проводити заходів перед приватними будинками партнерів по діалогу - тобто політиків. Використання будь-якої екстремістської символіки під час акцій рішуче відкидається.