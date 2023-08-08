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ЕкономікаНімеччина

Інфляція у Німеччині сповільнюється, але залишається високою

Катерина Вєнкіна | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Порівняно з червнем ціни зросли в Німеччині не надто - на 0,3 відсотка. Але порівняно з липнем 2022 року індекс споживчих цін зріс на 6,2 відсотка.

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Акція в супермаркеті Penny
Ціни на продукти харчування в Німеччині зросли на 11 відсотків у річному обчисленні.Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Зростання інфляції у Німеччині сповільнюється. У липні ціни не надто зросли порівняно з червнем - на 0,3 відсотка.

Втім порівняно з показниками липня 2022 року зміна індексу споживчих цін становила плюс 6,2 відсотка. Про це у вівторок, 8 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини.

У червні 2023 року інфляція в Німеччині в річному обчисленні становила 6,4 відсотка, у травні - 6,1 відсотка.

Збільшення вартості енергоносіїв і продовольства

"Темпи інфляції дещо послабилися, але залишаються на високому рівні", - констатувала глава відомства Рут Бранд (Ruth Brand). За її словами, основним фактором, як і раніше, є подорожчання енергоносіїв і продовольства.

Ціни на енергоносії в липні 2023 року були на 5,7 відсотка вищими, ніж того ж місяця минулого року. Особливо яскравою була динаміка цін на електроенергію: в липні 2023-го вона коштувала на 17,6 відсотка більше, ніж у липні 2022. Крім того, за рік помітно подорожчали тверде паливо та природний газ - на 12,8 відсотка та 8,5 відсотка відповідно.

Ціни на продукти харчування зросли на 11 відсотків у річному обчисленні. Споживачам довелося істотно більше платити за цукор, мармелад, мед та інші солодощі (+18,9 відсотка). Помітно подорожчали хліб і вироби з круп (+16,6 відсотка), овочі (+15,7 відсотка), а також риба та морепродукти (+14,1 відсотка). Водночас харчові жири та олії коштували на 12,9 відсотка менше, ніж роком раніше.

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ЄЦБ удев'яте підвищив ключову процентну ставку

Більшість експертів очікує, що найближчими місяцями зниження цін продовжиться. Цьому має сприяти політика Європейського центрального банку (ЄЦБ), який нещодавно вдев'яте поспіль підвищив ключову облікову ставку - до найвищого рівня з 2000 року в 4,25 відсотка, - прагнучи підштовхнути інфляцію до цільового рівня в два відсотки.

Як повідомило 28 червня німецьке агентство маркетингових досліджень GfK, побоювання через високу інфляцію та рецесію в економіці негативно позначаються на споживчих настроях у Німеччині. За прогнозами агентства, відповідний індекс у липні мав упасти на один пункт до -25,4. Хоча протягом попередніх восьми місяців цей показник зростав.

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