ЄЦБ вдев'яте поспіль підвищив базові ставки

У боротьбі з інфляцією в Єврозоні, яка надалі зберігається на високому рівні, ЄЦБ підвищив облікові ставки на 0,25 пункту. Це вже дев'яте підвищення поспіль. Напередодні до схожого кроку вдалися в США.

Європейський Центробанк (ЄЦБ) у боротьбі з високою інфляцією в Єврозоні вдев'яте поспіль підвищив базові облікові ставки. Рада ЄЦБ у четвер, 28 липня, вирішила підвищити ці ключові індикатори ще на 0,25 процентного пункту. У результаті базова ставка, за якою комерційні банки можуть отримувати кредити ЄЦБ, зросла до 4,25 відсотка. Востаннє ставка перебувала на такому рівні на початку світової фінансової кризи у жовтні 2008 року.

Водночас базову ставку ЄЦБ за депозитами збільшено до 3,75 відсотка, а ставку за маржинальними кредитами - до 4,5 відсотка.

У США також підвищено базову ставку

Після багатьох років нульових та навіть негативних базових ставок європейський регулятор через високу інфляцію вже вкотре підвищує цей індикатор із липня 2022 року. Лише напередодні Федеральна резервна система США підвищила свою базову ставку до рекордного рівня за останні 22 роки - до 5,25-5,5 відсотка.

Високі відсотки призводять до подорожчання кредитів. Це може загальмувати попит та стримати зростання дорожнечі. Водночас дорогі кредити можуть негативно вплинути на економічне зростання.

У червні інфляція у Єврозоні знизилася. За даними європейського статистичного відомства Eurostat, споживчі ціни у 20 країнах Єврозони зросли у річному вимірі на 5,5 відсотка. У травні інфляція ще становила 6,1 відсотка. Однак ці показники, як і раніше, значно перевищують встановлену ЄЦБ норму на рівні двох відсотків на рік.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард, коментуючи рішення у четвер, залишила відкритим питання подальшого курсу центробанку. За її словами, "чи ми підніматимемо відсотки, чи робитимемо паузу, залежить від наявних макроекономічних показників. Водночас вона виключила повторне підвищення ключової ставки ЄЦБ найближчими місяцями.