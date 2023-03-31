Річна інфляція в єврозоні сповільнилася до 6,9 відсотка

Рівень інфляції в єврозоні продовжує знижуватись з жовтня, коли він досягнув історичного максимуму. Водночас базова інфляція, навпаки, сягнула чергового рекордного значення.

Річна інфляція у 20 країнах єврозони за підсумками березня сповільнилася до 6,9 відсотка. Про це свідчать попередні дані європейського статистичного агентства Eurostat, опубліковані в п'ятницю, 31 березня.

Рівень інфляції в єврозоні продовжує знижуватися з жовтня, коли він досягнув історичного максимуму в 10,6 відсотка. Зниження темпів зростання цін з 8,5 відсотка в лютому до 6,9 відсотка в березні виявилося різкішим, ніж прогнозувалось, і стало максимальним зниженням за місяць за всю історію Eurostat, зазначає Financial Times (FT).

Найсильніше сповільнився темп зростання цін на енергоносії: у березні вони подешевшали на 0,9 відсотка порівняно з цим же місяцем минулого року. При цьому ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби зросли на 15,4 відсотка у порівнянні з 15 відсотками в лютому.

Найнижчі темпи інфляції зафіксовані в Люксембурзі - три відсотки, Іспанії - 3,1 та Нідерландах - 4,5. Найсильніше ціни зросли в балтійських країнах: 17,3 відсотка в Латвії, 15,6 - в Естонії та 15,2 - у Литві.

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Рекордна базова інфляція в єврозоні

Базова інфляція, яка виключає витрати на енергію та продукти харчування, навпаки, досягла в єврозоні чергового рекордного значення й становила в березні 5,7 відсотка, тоді як в лютому було 5,6. На думку опитаних FT аналітиків, це дасть підстави для подальшого підвищення ключової ставки європейському Центральному банку (ЄЦБ), який прагне до базової інфляції в два відсотки.

У березні європейський регулятор підняв ставку на 50 базисних пунктів - до 3,5 відсотка річних, що стало шостим підвищенням поспіль. "Можливість того, що базова інфляція залишиться стійкішою, ніж очікувалося, стане основною причиною , чому ЄЦБ продовжить підвищувати ставки в найближчому майбутньому", - сказав FT економіст нідерландського банку ING Берт Колейн, прогнозуючи, що ставка продовжить зростати в травні та червні.

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