ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

На тлі рекордної інфляції в Єврозоні Європейський центральний банк (ЄЦБ) знову різко посилив свою грошово-кредитну політику. 27 жовтня керівництво банку очікувано вдруге поспіль підвищило базову відсоткову ставку одразу на 0,75 відсоткового пункту, хоча звичайною вважається її зміна на 0,25 в.п. На аналогічний крок у штаб-квартирі ЄЦБ у Франкфурті-на-Майні вперше зважилися 8 вересня.

А до цього, наприкінці липня, базову ставку, яка впродовж кількох років перебувала на нульовому рівні, було піднято на 0,5 в.п. У результаті лише за три місяці той відсоток, під який комерційні банки позичають гроші в центрального банку та з певною націнкою видають своїм клієнтам у вигляді кредитів, зріс з 0 до 2 відсотків.

Підвищення ставки ЄЦБ спричинило різке подорожчання іпотеки

Така зміна може здатися незначною, проте вона вже призвела в країнах Єврозони до істотного подорожчання різних видів кредитів. Особливо бурхливо відреагував іпотечний ринок. Якщо в Німеччині, наприклад, ще в січні 2022 року десятирічну позику на купівлю житла можна було отримати приблизно під 1 відсоток річних, то перед нинішнім рішенням ЄЦБ вона коштувала вже близько 4 відсотка.

Подорожчання іпотеки приблизно вчетверо одразу ж спричинило падіння цін на німецькому ринку житлової нерухомості, яке, за прогнозами експертів, найближчим часом продовжиться не тільки в Німеччині, а й в інших європейських країнах.

Одночасно з цим забуксувала будівельна галузь. Згідно з опублікованими 25 жовтня даними HDB, головного об'єднання підприємств будівельної промисловості ФРН, обсяг замовлень на спорудження житла вже в серпні, ще до двох осінніх підвищень ставки ЄЦБ, скоротився на 24 відсотки порівняно із серпнем минулого року. Причому це реальне, очищене від інфляції скорочення.

"Придушити економіку", щоб "задушити інфляцію"

Однак ЄЦБ, по суті, саме цього і прагне: підвищення базової ставки покликане зробити кредити дорожчими, знизити попит на них з боку підприємств і споживачів, зменшити тим самим грошову масу, що перебуває в обігу, і в результаті загальмувати інфляцію. При цьому, щоправда, відбувається і зниження ділової активності, що веде до гальмування економічного зростання і за особливо різкого посилення грошової політики може штовхнути економіку в рецесію.

Читайте також: Чому євро, дешевший за долар, є великою проблемою

Отже, оголошене 27 жовтня підвищення ставки одразу на 0,75 в.п. суттєво підвищує небезпеку рецесії у Німеччині та інших країнах Єврозони. Власне, через рекордний сплеск інфляції та гостру енергетичну кризу рецесія або вже почалася, або незабаром почнеться. Тож дії ЄЦБ неминуче загострять економічний спад у Німеччині та загалом у ЄС. Однак керівництво банку йде на це свідомо, оскільки вважає високу інфляцію значно серйознішим злом і небезпекою для економіки, ніж рецесію.

Такої точки зору дотримується і керівництво Федеральної резервної системи США (ФРС). Опинившись перед дуже непростим вибором, воно, зрештою, теж готове придушити економіку заради того, щоб задушити інфляцію. ФРС навіть діє рішучіше, ніж ЄЦБ: вона почала посилювати свою кредитну політику значно раніше, ще в березні, і вже п'ять разів цього року піднімала ставку до нинішніх 3,25 відсотка, причому три останні рази підвищувала її на 0,75 в.п.

Курс євро до долара: нижчий або вищий за паритет?

Такі рішучі дії ФРС стали основною причиною зниження курсу євро до долара, що спостерігалося з початку року. Він зміцнювався головним чином тому, що вищий рівень відсоткової ставки у США призводив до перетікання капіталів до Америки, оскільки підвищував дохідність вкладень у американські державні облігації та інші фінансові інструменти. Тенденцію посилили війна Росії проти України та пов'язана з нею енергетична криза в Європі.

Все це призвело до того, що курс європейської валюти, який становив на початку 2022 року 1,14 долара, у першій половині липня вперше за двадцять років знизився до паритету з американською грошовою одиницею, інакше кажучи, 1 євро став коштувати 1 долар.

З кінця серпня за євро майже весь час давали менше одного долара, а наприкінці вересня курс європейської валюти навіть опускався до рівня 0,96. Однак приблизно за тиждень до нинішнього засідання керівництва ЄЦБ, коли різке підвищення ставки стало, на думку експертів, неминучим, котирування пішли вгору, тож до 27 жовтня євро знову став котируватися трохи вище паритету.

Читайте також: Війна в Україні коштуватиме світовій економіці 2,8 трлн доларів

Чи втримається євро на більш високому, ніж у попередні тижні, рівні, покаже майбутнє. У будь-якому разі істотне підвищення ставки ЄЦБ дещо збільшує його шанси на подальше зміцнення, хоча керівництво банку завжди підкреслює, що не прагне безпосередньо впливати на обмінний курс. Однак на наступному засіданні 15 грудня воно з великою ймовірністю продовжить посилення своєї грошово-кредитної політики, хоча, можливо, вже не настільки радикально. Втім, до цього ще двічі засідатиме американська ФРС.

Твердіший євро допоміг би знизити інфляцію в Єврозоні, оскільки дещо здешевив би імпорт енергоносіїв, що дуже сильно подорожчали, - нафти, газу, скрапленого газу і вугілля, якими торгують, як правило, за долари. З іншого боку, низький курс євро надзвичайно вигідний численним європейським компаніям, які експортують свою продукцію на світовий ринок. А також усім країнам Єврозони, до яких люблять приїжджати туристи з Америки та Азії.