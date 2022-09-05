Курс євро до долара впав до найнижчого рівня за 20 років

Вперше з кінця 2002 року курс євро становить менше 0,99 долара США. Єдина європейська валюта дешевшає на тлі газової кризи в Європі та наслідків війни в Україні.

У понеділок, 5 вересня, курс євро опустився нижче 0,99 долара США, що є найнижчим показником за 20 років.

Це трапилось після оголошення минулого тижня Росією про припинення постачання газу "Північним потоком" до Німеччини, зауважує агентство AFP. Зупинення постачання газу до Європи магістральним трубопроводом посилило побоювання щодо поглиблення енергетичної кризи в регіоні, зазначає Reuters.

Євро впав на 0,7 відсотка до 0,9884 долара - найнижчого рівня з грудня 2002 року.

Різке зниження курсу євро

Європейська валюта продовжувала слабшати по відношенню до долара з початку року через економічну нестабільність та невизначеність, викликані повномасштабною війною Росії проти України. Після запровадження санкцій через вторгнення в Україну РФ скоротила або припинила постачання газу до різних європейських країн, що призвело до стрімкого зростання цін на енергоносії.

В червні євро різко впав у ціні, а в середині липня зрівнявся з доларом. 2 вересня Європейський центральний банк (ЄЦБ) встановив базову ставку на рівні 0,9993 долара США. ЄЦБ уже підвищив ставки за кредитами і планує робити це й надалі, аби стримати інфляцію. За даними Reuters, засідання ЄЦБ очікується 8 вересня, і ринки оцінюють в майже 80 відсотків імовірність збільшення процентної ставки.

Федеральна резервна система США вживає аналогічних заходів набагато швидше, що сприяє зміцненню долара.

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