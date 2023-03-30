МВФ: Через війну в Україні ріст ВВП у світі буде менше 3%

Наслідком війни Росії проти України, а також посилення кредитно-грошової політики державами світу стане скорочення зростання глобальної економіки у 2023 році до рівня менше трьх відсотків. Такий прогноз зробила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва в четвер, 30 березня.

"Світова економіка вже досить довгий час перебуває в неспокійній обстановці, переживаючи потрясіння за потрясінням. Ми очікуємо, що 2023 рік стане ще одним складним роком", - сказала вона.

"Швидкий перехід від тривалого періоду низьких процентних ставок до набагато вищих ставок, необхідних для боротьби з інфляцією, неминуче спричинив турбулентність у банківському секторі деяких країн із розвиненою економікою та зробив ухвалення політичних рішень ще важчим", - продовжила глава МВФ.

Прогноз МВФ щодо зростання світової економіки у 2023

На тлі проблем із продовольчою безпекою та зростанням вартості життя Георгієва закликала держави вживати заходів підтримки менш захищеним верствам власного населення, а забезпеченіші країни - допомагати більш вразливим членам глобальної спільноти. "В умовах високих процентних ставок і знецінення багатьох валют це особливо важливо для країн, які перебувають у скрутному становищі через борги. Нам терміново потрібні швидші та ефективніші глобальні механізми для вирішення боргових проблем цих країн", - наголосила вона.

30 січня МВФ поліпшив прогноз щодо темпів зростання світового валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році до 2,9 відсотка, щое на 0,2 відсотка більше, ніж очікувалося в жовтні 2022 року. Водночас прогноз зростання глобального ВВП на 2024 рік організація знизила на 0,1 відсотка - до 3,1. Обидва показники значно нижчі за середній в 2000-2019 роках - 3,8 відсотка.

Програма МВФ для допомоги Україні

21 березня у МВФ повідомили про погодження з Києвом чотирирічної кредитної програми обсягом 15,6 мільярда доларів. У п'ятницю, 31 березня, запит України на відкриття цієї програми розширеного фінансування розгляне рада директорів МВФ. Очікується, що його схвалять. Як нагадує агентство Bloomberg, це буде першим за всю історію фонду кредитом, виділеним країні, де тривають військові дії.

За даними Національного банку України, обсяг зовнішнього боргу країни на кінець 2022 року становив 132 мільярда доларів, досягнувши 89 відсотків ВВП.

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