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ФРС підвищила ключову ставку до п'яти відсотків річнихФото: J. Scott Applewhite/KEYSTONE/picture alliance
ЕкономікаСполучені Штати Америки

ФРС знову підвищила ключову ставку

Валерій Сааков
32 хв. тому

За підсумками дводенного засідання Федрезерв США підвищив ключову ставку на 25 базисних пунктів - з 4,5-4,75 до 4,75-5 відсотків річних.

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Федеральна резервна система (ФРС) Сполучених Штатів вирішила підвищити ключову ставку на 25 базисних пунктів - з 4,5-4,75 відсотка до 4,75-5 відсотків річних. Відповідне рішення оголосили в середу, 22 березня.

У своїй заяві ФРС зазначила, що нещодавні події в банківському секторі "ймовірно, призведуть до посилення умов кредитування для домогосподарств і бізнесу, що негативно вплине на економічну активність, зайнятість та інфляцію". Обсяг підвищення ставки був аналогічним до попереднього рішення американського регулятора в лютому цього року.

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Нинішній крок вказує на рішучість ФРС боротися з високими темпами інфляції, що вперто перевищують довгострокову річну ціль у два відсотки, до якої прагне уряд США. Водночас рівень безробіття, боротьба з яким є іншим основним завданням ФРС, залишається близьким до історичних мінімумів, що так само посилює тиск на регулятора.

ФРС також оновила свої цьогорічні економічні прогнози, дещо знизивши прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 0,4 з 0,5 відсотка у грудні. Середні прогнози щодо базової ставки ФРС на кінець цього року залишилися незмінними, тоді як інфляційні очікування дещо зросли, пише AFP.

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На рішення Федрезерву одразу відреагували ринки, зокрема було зафіксовано зростання курсу євро щодо американського долара.

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