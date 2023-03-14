Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Незважаючи на заходи, вжиті американською владою, на фінансових ринках зберігається занепокоєння після колапсу двох американських банків. У п'ятницю, 10 березня, банк Silicon Valley, який спеціалізується на фінансуванні стартапів, був закритий після невдалої спроби збільшення капіталу і перейшов під контроль держави. Потім разом з Signature Bank з Нью-Йорку американські регулятори закрили ще одну кредитну установу після того, як клієнти масово забрали свої кошти з банку.

В обох випадках кошти клієнтів були гарантовані, йдеться у спільній заяві міністерки фінансів США Джанетт Єллен, голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та фонду гарантування депозитів FDIC. Президент США Джо Байден також вже зробив заяву з цього приводу. У промові на телебаченні в понеділок вранці він заявив: "Американці можуть покладатися на те, що банківська система в безпеці". Кошти будуть не перекладені на платників податків, а на фонд гарантування, який забезпечуватиме банки.

Незважаючи на все це, серед інвесторів, зокрема, і у Німеччині, зберігається розгубленість. Після значних втрат у п'ятницю, на фондовій біржі у Франкфурті-на-Майні на початку тижня продовжувалося падіння. "Інвестори стурбовані тим, що дедалі більше банків можуть вийти з гри з огляду на зростання відсоткових ставок і прибутковості", - сказав Крістіан Генке (Christian Henke) з IG Markets.

Хто може стати наступним?

Моріц Шуларік (Moritz Schularick), професор економіки Боннського університету та обраний президент Інституту світової економіки в Кілі, зазначає, що "рішучі дії" США зменшили ризик подальших банкрутств банків. "Міністерство фінансів США та Федеральна резервна система на вихідних вдалися до кроків, які мають заспокоїти вкладників цих двох банків", - сказав Шуларік в інтерв'ю DW.

Водночас світ має уважно придивитися до наявних нині проблем глобального фінансового сектору: "Такі речі за своєю природою складно передбачити, і правда полягає в тому, що проблеми, які призвели до падіння Silicon Valley Bank та Signature Bank, не обмежуються цими двома банками. Тож питання полягає в тому, кого ще таке може спіткати", - розмірковує професор.

У банківському кварталі у Франкфурті-на Майні зберігається занепокоєність Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Передісторія цього - Silicon Valley Bank, зокрема, був змушений продати облігації. Очевидно, деякі стартап-компанії хотіли вивести кошти з банку, тому установа була змушена ліквідувати свої резерви облігацій. Однак проблема полягає в тому, що зі зміною відсоткових ставок центральних банків прибутковість облігацій тепер зросла, але курс облігацій зі значно меншою дохідністю, що їх раніше придбав SVB, упав. Тому у разі продажу облігацій у такому разі зниження курсу обертається збитками для банку. Тому банк спробував провести екстрене збільшення капіталу - але невдало.

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Страх перед банківською "втечею"

Щоб запобігти можливим ефектам доміно, влада США рішуче втрутилася, наголосивши насамперед на тому, що внески клієнтів банків перебувають у безпеці. Адже нічним жахіттям для представників банківського та фінансового нагляду є так звана банківська втеча. У таких випадках вкладники "штурмують" банки, щоб забрати свої заощадження. Якщо велика кількість клієнтів робить це одночасно, то банки не можуть з цим впоратися, оскільки їм не вистачає капіталу, щоб обслуговувати всі вимоги. Банки фактично "пересихають", взаємна довіра тане. Наслідки цього можна було спостерігати під час світової фінансової кризи 2008 року, коли фінансовий сектор опинився на межі краху.

Однак Центр європейських економічних досліджень не очікує нової глобальної фінансової кризи після закриття двох американських банків. "Бізнес-модель SVB як фінансиста старт-апів є дуже специфічною, - сказав Фрідріх Гайнеманн (Friedrich Heinemann), керівник відділу досліджень оподаткування компаній та державного розпорядження фінансами ZEW. "У зв'язку з цим я не очікую розширення розгортання подій в напрямку фінансової кризи".

"Ніякого впливу на німецьку фінансову систему".

Асоціація німецьких банків у відповіді на запит зазначила, що німецькі банки є "міцними, стабільними та стійкими". Так, німецькі установи значно збільшили капітал після банківської та фінансової кризи 2008 року. "Через крах банку немає жодного впливу на німецьку банківську систему ", - сказав представник асоціації.

На відміну від керівників банківського нагляду Європейського центрального банку, які поки що не планували екстреної зустрічі, кризова команда Бундесбанку - німецького центробанку - зібралася в понеділок, щоб обговорити можливі наслідки для німецької фінансової галузі. Орган фінансового нагляду Вafin наклав мораторій на німецьку філію банку Silicon Valley, тобто заборону відчуження та платежів. У своїй заяві наглядовий орган підкреслює, що установа "не має системної релевантності" і тому "не становить загрози для фінансової стабільності".