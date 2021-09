Evergrande - катастрофа а-ля Lehman Brothers по-китайськи?

Тривалий час історія китайської компанії Evergrande була синонімом приголомшливого успіху, нерозривно пов'язаного з бумом економіки КНР. Заснована 1996 року компанія виросла до другого за обсягами гравця на ринку нерухомості країни. Але тепер Evergrande може стати синонімом краху - велетенського краху, наслідки якого можуть відчути не тільки в Китаї.

Щоб унаочнити всю глибину і катастрофічність ситуації, ось кілька цифр. На торгах у вівторок, 21 вересня, на Гонконзький фондовій біржі тривав стрімкий обвал акцій Evergrande. Менш ніж за рік цінні папери цієї компанії втратили 84 відсотки своєї вартості. Внаслідок чого ринкова вартість акцій, а значить і активів, еквівалентна майже 25 мільярдам євро в перерахунку, просто розчинилася в повітрі. Але це - не найбільша проблема.

Річ у тім, що Evergrande переобтяжена борговим тягарем у розмірі від 100 до 300 мільярдів євро - різні джерела наводять різні дані щодо обсягу боргового навантаження компанії. В разі банкрутства цього гравця та неспроможності розрахуватися за фінансовими зобов'язаннями його кредиторам довелося б рахуватися з велетенськими втратами. "Найбільше клопоту полягає саме в системних ризиках", - визнає експерт з питань Китаю Горст Лехель (Horst Löchel) із Франкфуртської школи фінансів та менеджменту.

"Це може призвести до того, що у банків виникнуть проблеми, і тоді в гіршому разі це спровокує ланцюгову реакцію. Якщо це станеться, то, звісно, будуть украй далекосяжні наслідки", - резюмує фахівець. Деякі спостерігачі порівнюють цю ситуацію з банкрутством американського інвестиційного банку Lehman Brothers 2008 року, що згодом спричинило світову фінансову кризу. Однак більшість аналітиків схильні вважати, що проблема, швидше за все, залишиться внутрішньо китайською й не вийде за межі другої за потужністю економіки світу.

Колапс був прогнозованим

Тим часом дедалі чіткіше проглядається картина того, як могло взагалі дійти до такої ситуації. Своїм зростанням протягом останніх років Evergrande зобов'язана насамперед золотій лихоманці на китайських ринках нерухомості - житлової та офісної. Оскільки з активним ростом китайської економіки зростала й потреба в житловій та офісній площах.

Тож ціни на ринку нерухомості Піднебесної шугонули вгору. Уряд в Пекіні зараз намагається протистояти цьому, скажімо, обмежуючи орендну плату в містах, щоб зберегти доступність житла. Оскільки бізнес-модель Evergrande була орієнтована в першу чергу на експансію і розраховувалася з дуже низькою маржею, цей картковий будиночок в останні місяці ставав дедалі нестійкішим, а ось тепер узагалі загрожує падінням.

Тривалий час бізнес-модель компанії Evergrande була безпрограшною через шалений бум на китайському ринку нерухомості

На додаток до невдало обраної бізнес-моделі, топменеджмент групи, очевидно, більше переймався власним збагаченням, ніж подальшим розвитком бізнесу. Згідно з повідомленням самої Evergrande, шість керівників компанії всупереч чинним правилам передчасно продали інвестиційні продукти, якими володіли. Зазвичай операції з такими активами, що належать компанії, їм дозволялися тільки після того, як спливе певний проміжок часу. Однак менеджери перевели в готівку ці інвестиційні продукти до того.

Попри досить невтішні очікування голова правління групи Юей Ка Юань налаштований оптимістично. Він упевнений, що компанія залишить позаду "свій найтемніший час", написав менеджер у листі до співробітників, про який у вівторок повідомили місцеві ЗМІ. Водночас він пообіцяв, що компанія, що вже кілька тижнів поспіль тримає в напрузі інвесторів по всьому світу, завершить свої проєкти нерухомості, як обіцяла, і виконає свої зобов'язання перед покупцями, інвесторами й банками. Представник другого за величиною забудовника в Китаї підтвердив зміст листа, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дрібні інвестори можуть отримати компенсацію

Щоб компенсувати деяким інвесторам можливі втрати, група тепер оголосила намір розплатитися з ними нерухомістю. Робота в цьому напрямку почалася вже у вихідні дні. За даними фінансового видання Caixin, це стосується коштів переважно дрібних інвесторів, що вклали гроші в окремі продукти групи. Зацікавлені інвестори тепер можуть обміняти їх на реальні активи в місцевих відділеннях компанії. Загальний обсяг таких активів становить близько 5,3 мільярда євро в перерахунку. Принаймні, на це вказують наявні дані.

Однак, чи дозволить китайський уряд цьому велетню нерухомості збанкрутувати, ще невідомо. Горст Лехель не вірить, що керівництво в Пекіні допустить подібний катастрофічний сценарій. Занадто великі системні ризики, вказує він. З іншого боку, той факт, що для багатьох громадян у Піднебесній житло є однією з найважливіших складових фінансової безпеки в старості, також відіграє свою роль у цій ситуації. "Тут ідеться про підприємство, що існує за державного капіталізму", - говорить Стефан Ріссе (Stefan Risse), експерт ринку капіталу в компанії Acatis, що спеціалізується на управлінні активами. "Перш ніж Пекін дозволить шоковим хвилям ударити по власних фінансових ринках і економіці, вони якимось чином задовольнять кредиторів", - переконаний аналітик.

Тому, хоча рейтингові агентства зараз попереджають, що компанія може оголосити дефолт, Evergrande може виявитися просто too big to fail, тобто занадто великим, щоб зазнати краху. Однак щодо цього немає впевненості. "Ті, хто спочатку втішав себе надією на рятівні заходи з боку китайського керівництва, повинні усвідомити, що ймовірність цього стає дедалі меншою, - зазначає Маркус Шен (Markus Schön), директор-розпорядник компанії Schön & Co. - Покупцям приватних осель, ймовірно, допоможуть уникнути соціальних хвилювань. Але заможніші інвестори, як-от інвесткомпанії й банки, ймовірно, постраждають від дедалі більш ймовірного краху".

Чи вийде криза за межі Піднебесної?

Тут вирішальним стає питання, чи відчує цей удар економіка за межами Китаю і якою мірою. Шен визнає, однак, що китайський сектор нерухомості закритий для іноземних інвесторів і практично не рефінансується з-за меж країни.

"Я не бачу жодної загрози для нашої власної фінансової системи, - каже Горст Лехель з Франкфуртської школи фінансів та менеджменту. - Це радше пов'язано з намірами: чи варто продовжувати займатися Китаєм? Чи варто продовжувати інвестувати туди? Чи варто, як і раніше купувати китайські облігації або акції? Як наслідок подібні питання створюють невизначеність на ринку".

Натомість у самому Китаї причин для занепокоєння, очевидно, набагато більше. Адже разом з падінням акцій Evergrande впав і гонконзький фондовий ринок. 20 вересня тамтешній біржовий індекс впав до найнижчого рівня за майже рік. А це, своєю чергою, тягне до низу фондові ринки по всьому світу. Багато експертів фондового ринку розглядають падіння Evergrande як прелюдію до можливої ​​корекції курсів на фондовому ринку.