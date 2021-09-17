Керівники Світого банку чинили тиск на персонал, щоб підняти рейтинги Китаю - звіт

Керівники Світового банку, включно з колишньою виконавчою директоркою Крісталіною Георгієвою, яка нині очолює Міжнародний валютний фонд (МВФ), чинили "невиправданий тиск" на персонал, щоб підвищити рейтинг Китаю у звіті банку Doing Business 2018, повідомляється у незалежному розслідуванні, опублікованому у четвер, 16 вересня.

Це розслідування провела юридична фірма WilmerHale на прохання комітету з етики Світового банку. У ньому повідомляється про занепокоєння впливом Китаю на Світовий банк, а також рішеннями Георгієвої та тодішнього президента Світового банку Джима Йонга Кіма.

Заради збільшення капіталу

У звіті WilmerHale ідеться про здійснення "прямого і непрямого тиску" з боку високопосадовців в офісі Кіма для зміни методології звіту, щоб підвищити рейтинг Китаю, і припускається, що це відбулося за його вказівкою.

Згідно зі звітом, Георгієва та ключовий радник Симеон Дянков тиснули на персонал, щоб "внести конкретні зміни до даних Китаю" та підвищити його рейтинг тоді, коли банк прагнув підтримки Пекіна для збільшення капіталу.

Зокрема, у доповіді йдеться, що поштовх до підвищення рейтингу Китаю відбувся в той час, коли керівництво банку було "занурене в чутливі переговори" щодо збільшення капіталу, і розчарування Китаю нижчим за очікуваний показник у звіті. У 2018 році Світовий банк оголосив про збільшення капіталу на суму 13 мільярдів доларів, що збільшило частку акцій Китаю з 4,68 відсотка до 6,01 відсотка.

Рейтинг Китаю у звіті Doing Business 2018, опублікованому в жовтні 2017 року, піднявся на 7 позицій до 78-го місця після внесення змін до методології даних порівняно з початковим проєктом звіту.

Георгієва повідомила розслідувачам WilmerHale, що на той час "Банк мав би великі проблеми", якби кампанія не досягнула своїх цілей", - йдеться у звіті.

У звіті також вказується, що Георгієва відвідала будинок менеджера Doing Business, щоб отримати друковану копію остаточного звіту, в якому відображені зміни, які підвищили рейтинг Китаю, і подякувала працівнику за допомогу "у вирішенні проблеми".

Автори доповіді також написали про "токсичну культуру" та "страх помсти" через роботу над звітом Doing Business, і додали, що члени цієї групи "вважали, що вони не можуть оскаржити наказ президента або виконавчого директора банку, не ризикуючи роботою".

Георгієва відкидає звинувачення

Крім того, у звіті WilmerHale згадується тиск, пов'язаний з даними, що використовуються для визначення рейтингу Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Азербайджану у звіті Doing Business 2020, опублікованому в 2019 році, але не знайдено жодних доказів того, що члени Офісу Світового банку президента або виконавча рада були залучені до цих змін. При цьому варто зауважити, що у цьому звіті Саудівська Аравія піднялася на 30 позицій до 62-го місця.

Нинішня глава МВФ, яка раніше працювала виконавчою директоркою Світового банку, Крісталіна Георгієва заперечила висновки звіту щодо власної ролі у ньому.

"Я принципово не погоджуюся з висновками та тлумаченнями розслідування неточностей даних, оскільки це стосується моєї ролі у звіті Світового банку Doing Business за 2018 рік", - йдеться у її заяві, передає агенція AFP.

Георгієва повідомила, що вона ознайомила правління МВФ з ситуацією. Очікується, що колегія зустрінеться, щоб обговорити це питання, але поки невідомо коли.

Припинення публікації рейтингу Doing Business

Внаслідок виявлених порушень Cвітовий банк припиняє публікацію щорічного рейтингу Doing Business, присвяченого оцінці умов ведення бізнесу у різних країнах. "Керівництво Світоового банку ухвалило рішення припинити публікацію звіту Doing Business. У подальшому ми працюватимемо нажд новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - ідеться у повідомленні банку, оприлюдненому ввечері 16 вересня.