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Бундесбанк (Федеральний банк Німеччини)

Бундесбанк - Німецький федеральний банк. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Бундесбанк".

Німецький федеральний банк (Бундесбанк) є центральним банком Німеччини. Його штаб-квартира розташована у Франкфурті-на-Майні. Бундесбанк є частиною європейської системи центральних банків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Відмивання грошей - безкоштовний сервіс Бундесбанку (16.09.2021) 16.09.2021

Відмивання грошей у Німеччині набуло зовсім іншого значення після нищівних повеней. Забруднені купюри офіційно відмивають спеціалісти Бундесбанку. Дивіться, як саме.
Німецький Бундесбанк відмиває гроші після повені

Німецький Бундесбанк відмиває гроші після повені 01.09.2021

Спеціалісти Бундесбанку відмивають, сушать та перевіряють забруднені купюри, аби центробанк міг видати приватним особам та фінустановам нові банкноти.
Центробанк ФРН вперше за 40 років не відрахував прибутки Німеччині

Центробанк ФРН вперше за 40 років не відрахував прибутки Німеччині 03.03.2021

Через пандемію COVID-19 Німецький федеральний банк у 2020 році мав лише збалансовані підсумки діяльності. Роком раніше прибутки центробанку становили майже 6 мільярдів євро.
Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро 26.04.2019

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.

Під матрацом або в банку: у німців на руках більше шести трильйонів євро

"Під матрацом" або в банку: у німців на руках більше шести трильйонів євро 21.01.2019

Німці, як відомо, народ багатий і ощадливий. Але до якої міри, - це для багатьох виявилося сюрпризом.
Прибуток німецького Бундесбанку різко скоротився

Прибуток німецького Бундесбанку різко скоротився 23.02.2017

Голова Федерального банку ФРН пояснив зменшення прибутку купівлею держоблігацій та мінусовими відсотковими ставками. Бундесбанк перекаже до бюджету лише 400 мільйонів євро.
Дослідження: жителі Німеччини стали заможнішими

Дослідження: жителі Німеччини стали заможнішими 21.03.2016

Як свідчать результати дослідження Бундесбанку, середні активи німецьких домогосподарств без урахування боргів у 2014 році становили понад 240 тисяч євро. Це на 18 тисяч більше, ніж 2010 року.
Центробанк Німеччини активно повертає золоті запаси з-за кордону

Центробанк Німеччини активно повертає золоті запаси з-за кордону 20.03.2016

До 2020 року до Франкфурта-на-Майні з-за кордону повинна бути перевезена половина з 3400 тонн золотого запасу Німеччини. Решта залишиться у сховищах в Лондоні та Нью-Йорку.
У Німеччині в 2015 році виявили рекордну кількість фальшивих євробанкнот

У Німеччині в 2015 році виявили рекордну кількість фальшивих євробанкнот 22.01.2016

У 2015 році у Німеччині вилучено 95 400 підроблених євробанкнот. Більшість підробок - купюри номіналом у 50 та 20 євро.
У Німеччині в обігу побільшало фальшивих євробанкнот

У Німеччині в обігу побільшало фальшивих євробанкнот 17.07.2015

Федеральний банк Німеччини вилучив у першому півріччі 2015 року на третину більше фальшивих купюр, ніж за попередні шість місяців. Майже 90 відсотків підробок - банкноти номіналом у 20 та 50 євро.

"Геофактор": Які санкції нарешті отямлять Путіна? (12.09.2014) 12.09.2014

Рятівники грошей німецького Бундесбанку 05.08.2014

Спалені, погризені мишами чи випрані гроші – у Німеччині не проблема. Експерти Німецького федерального банку реконструюють пошкоджені купюри та відшкодовують клієнтам-невдахам збитки.
Німецький ринок житла вже частково перегрітий

Німецький ринок житла вже частково перегрітий 12.07.2014

У Німеччині продовжується бум на ринку нерухомості, який підігрівається вкрай низькими кредитними ставками в Єврозоні. Проте це ще не мильна бульбашка, хоча й у деяких містах ціни явно завищені.
Дослідження Федерального банку: італійці та іспанці багатші за німців

Дослідження Федерального банку: італійці та іспанці багатші за німців 23.03.2013

За результатами нового дослідження Федерального банку, люди у кризових країнах, як-то в Іспанії та Італії, значно багатші за німців і частіше володіють нерухомістю. Експерти, однак, скептично оцінюють ці дані.
Німеччина хоче забрати назад своє золото

Німеччина хоче забрати назад своє золото 18.01.2013

Це чимось нагадує диснеївський мультфільм про Дональда Дака, який купається у золотих монетах. Федеральний банк Німечччини має золота на 140 мільярдів євро. Левова частка цих багатств зберігається за кордоном.
Європейський центробанк: таємничість чи прозорість?

Європейський центробанк: таємничість чи прозорість? 24.09.2012

У ЄЦБ гарячі дебати відбуваються на регулярній основі. Та про що насправді говорять за зачиненими дверима? Протоколи засідань засекречені на 30 років. Але невдовзі це може змінитися.
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