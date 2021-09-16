Бундесбанк (Федеральний банк Німеччини)

Дослідження: жителі Німеччини стали заможнішими

Як свідчать результати дослідження Бундесбанку, середні активи німецьких домогосподарств без урахування боргів у 2014 році становили понад 240 тисяч євро. Це на 18 тисяч більше, ніж 2010 року.