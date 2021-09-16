Бундесбанк (Федеральний банк Німеччини)

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Бундесбанк - Німецький федеральний банк. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Бундесбанк".
Німецький федеральний банк (Бундесбанк) є центральним банком Німеччини. Його штаб-квартира розташована у Франкфурті-на-Майні. Бундесбанк є частиною європейської системи центральних банків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.