Чому німці не поспішають міняти марки на євро?

Євро давно змінив німецьку марку як платіжний засіб. Але на руках у населення залишаються ще мільярди в старій німецькій валюті. Вони не пропадуть - поміняти DM на євро можна буде й надалі.

Німці увійшли у 2024 рік із парою додаткових мільярдів у заначці. Щоправда, це не євро, а німецькі марки (DM), які досі зберігаються у них, образно кажучи, під матрацом. Жителі Німеччини вирізняються особливою любов'ю до готівки. І хоча минуло ось уже понад 20 років, як євро змінив марку як платіжний засіб, досі залишилися не обміняними на нову валюту мільйони старих монет і купюр.

Одна частина цих грошей, найімовірніше, перетворилася на сувеніри, які рік за роком іноземні туристи везли додому після поїздки до Німеччини. Інші монети і банкноти зберігають нумізмати або люди, які ностальгують за минулими часами, або їх просто забули в далеких шухлядах столу. Розплачуватися марками більше не можна, але їх все ще можна обмінювати на євро.

Про які суми йдеться

Німецька марка припинила бути платіжним засобом на початку 2002 року. Але зі 162,3 мільярда марок, які на той момент перебували в обігу, 7,5 відсотка все ще не обміняли на євро. За даними Німецького федерального банку (Бундесбанк), до кінця 2023 року на руках у людей залишалися ще 12,24 мільярда марок - 5,68 мільярда у купюрах і 6,56 мільярда монетами. Якщо їх усі поміняти, вийде сума в 6,26 мільярда євро.

Обмін марок на євро триває

Утім, обмін марок на євро триває. Будь-яка людина може обміняти готівкові марки, що залишилися у неї або дісталися їй у спадок, на євро в одному з відділень Бундесбанку. Причому, сума не обмежена, комісія за це не стягується, а курс залишається незмінним: 1 € = 1,95583 DM.

Торік таким сервісом Бундесбанку скористалися понад 90 тисяч осіб, обмінявши понад 53 мільйони марок на 27 мільйонів євро. Дві третини цієї суми були в банкнотах, третина - монетами. Найчастіше марки на євро міняли в Баварії, на другому місці Північний Рейн-Вестфалія, на третьому Баден-Вюртемберг.

Таку послугу Бундесбанк, зазначено на його сайті, надаватиме й надалі. Тим самим Німеччина належить до меншості європейських країн, які не обмежили за часом обмін їхньої колишньої валюти на євро. Крім ФРН, це також Австрія, Ірландія, Латвія, Литва та Естонія.

Усі інші країни Єврозони ввели обмеження за часом. Французи мали можливість обміняти свої франки на євро до 31 березня 2008 року, грецькі драхми міняли на євро до березня 2012-го. Гроші, знайдені під матрацом пізніше, знецінилися. Хто не встиг, той запізнився.

Німці люблять готівку

Натомість німцям поспішати нікуди. До того ж вони, як ніхто, люблять носити гроші в кишені. "Тільки готівка" - такі таблички нерідко можна побачити на дверях німецьких ресторанів або у вітрині кіосків.

І хоча німці стали частіше розплачуватися картками та смартфонами, готівка залишається в повсякденному житті найпоширенішим засобом платежів. Принаймні так було ще 2021 року, коли соціологічний інститут Forsa востаннє проводив своє дослідження на цю тему на замовлення Бундесбанку.

За даними Forsa, 58 відсотків товарів у магазинах і побутових послуг оплачувалися готівкою. Щоправда, частка готівки в усьому грошовому обігу становила лише 30 відсотків, оскільки оплачувати готівкою великі покупки або замовлення в онлайн-магазинах просто неможливо.

У середньому кожен респондент мав на момент опитування близько 100 євро у своєму портмоне. І для третини жителів Німеччини готівка залишається найбажанішим засобом платежу.

Нові поклади DM при зміні поколінь

Бундесбанк очікує, що найближчими роками в його відділеннях будуть ще багато разів міняти марки на євро. Буркгард Бальц (Burkhard Balz), член правління Бундесбанку, упевнений, що в будинках і квартирах, які дісталися від померлих батьків, спадкоємці, розбираючи речі, знайдуть ще чимало німецьких марок у купюрах і монетах.

А остаточно своє валютне життя вони закінчать у відділеннях Бундесбанку. Банкноти подрібнять на місці, а монети згодом переплавляють для інших цілей.