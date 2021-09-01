Німецький Бундесбанк відмиває гроші після повені

До центрального банку Німеччини (Федеральний банк Німеччини, Бундесбанк. - Ред.) надійшло пошкоджених банкнот на понад 50 мільйонів євро з регіонів, які постраждали від масштабної повені у липні цього року. Банкноти з метою заміни доправили як приватні особи, так і комерційні банки та ощадкаси. Спеціалісти Бундесбанку відмивають, сушать і перевіряють купюри, що часто сильно забруднені мулом, стічними водами та мазутом, аби центробанк міг видати громадянам чи фінустановам нові банкноти.

Забруднені внаслідок повені купюри

При цьому темп роботи теж має значення. "Обробку банкнот необхідно здійснити якнайшвидше, перш ніж вони злипнуться та стануть твердими як бетон", - зазначив у середу, 1 вересня, член правління Бундесбанку Йоганнес Берманн (Johannes Beermann) у Центрі аналізу фальшивих та пошкоджених грошей в Майнці, цитує інформагенція dpa.

Ця робота - аж ніяк не для чутливих до запахів людей: пачки банкнот часто жахливо смердять, коли їх дістають із пластикових пакетів. Спеціалісти акуратно миють їх, сушать та згодом розпрямляють. Інші фахівці - перевіряють та рахують банкноти.

Спеціалісти перевіряють та рахують банкноти

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Для приватних осіб ця послуга є безкоштовною. Надані суми грошей обліковують та відшкодовують. При цьому мають бути дотримані дві важливі умови: від банкноти має залишатися 50 відсотків "плюс хоча б маленький шматочок", пояснив Берманн. Друга умова: купюри не повинні бути фальшивими. Фальшивомонетники, які прагнуть всучити центробанку підробку під виглядом брудних банкнот, не мають "жодного шансу", запевнив він.

Приватні особи можуть надати пошкоджені внаслідок природної катастрофи банкноти як безпосередньо Бундесбанку, так і через комерційні банки або ж відправити поштою. Таких купюр надійшло вже на суму в 51 мільйон євро. Для порівняння: зазвичай за весь рік до центру в Майнці надходять купюри на суму близько 40 мільйонів євро.

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