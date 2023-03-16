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Credit SuisseФото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images
ЕкономікаШвейцарія

Банк Credit Suisse позичить мільярди в нацбанку Швейцарії

Віолетта Чайковська
2 год. тому

На тлі побоювань щодо глобальної банківської кризи через колапс двох банків США, фінустанова Credit Suisse позичить до 54 мільярдів доларів у центрального банку Швейцарії для підтримки ліквідності та довіри інвесторів.

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Другий за об'ємом активів банк Швейцарії Credit Suisse позичить до 54 мільярдів доларів у швейцарського центрального банку, щоби підтримати ліквідність та довіру інвесторів після того, як падіння його акцій посилило побоювання щодо стабільності глобальної банківської кризи. Про це повідомило керівництво Credit Suisse у четвер, 16 березня.

Як пише Reuters, заява банку допомогла компенсувати значне падіння курсів на фондовому ринку та відновити довіру до фінансових ринків, що постраждали через стурбованість інвесторів потенційним відтоком з глобальних банківських депозитів.

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Credit Suisse, акції якого обвалилися 15 березня до рекордно низького рівня - на понад 30 відсотків, зазнав серйозних втрат після банкрутства в США двох банків, яке спричинило побоювання щодо стабільності міжнародної банківської системи, зокрема, можливої подальшої ланцюгової реакції та обвалу курсів акцій багатьох європейських банків.

У цьому контексті міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) запевнив у стабільності німецької фінансової системи. "Ми можемо чітко заявити: німецька кредитна система - приватні банки, ощадкаси, кооперативні інститути - стабільна", - сказав він в інтерв'ю медіакомпанії ARD.

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