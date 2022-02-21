Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.
Швейцарський банк Credit Suisse, одна з найбільших у світі приватних кредитних інституцій, протягом багатьох років обслуговував клієнтів, підозрюваних у військових злочинах, торгівлі людьми та наркоторгівлі. Вони могли відкривати або підтримувати рахунки, навіть коли Credit Suisse, ймовірно, мали підстави засумніватися в походженні їхніх грошей. Про це йдеться у спільному розслідуванні, оприлюдненому в неділю, 20 лютого, та проведеному Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), німецькою газетою Süddeutsche Zeitung та низкою інших ЗМІ з різних країн після вивчення матеріалів великого витоку даних про рахунки більш ніж 30 тисяч клієнтів Credit Suisse по всьому світу. Серед них - понад 2,5 тисячі українців, зокрема олігархи Ігор Коломойський і Рінат Ахметов, бізнесмен Павло Фукс, ексглава Фіскальної служби Роман Насіров, експрем'єр-міністр Павло Лазаренко та сім'я Ігоря Гута.
Крім Süddeutsche Zeitung, у проведенні аналізу витоку даних Credit Suisse брали участь німецькі телерадіокомпанії NDR та WDR, французька газета Le Monde, американська New York Times. В Україні партнером проєкту "Секрети Credit Suisse" стало видання "Слідство-інфо".
Першими конфіденційні матеріали від анонімного джерела понад рік тому отримали журналісти Süddeutsche Zeitung. Вони поділилися ними з OCCRP та більш ніж 40 ЗМІ з 39 країн. Саме джерело пояснило свій крок тим, що вважає "аморальними" швейцарські закони про банківську таємність, оскільки завдяки ним банки стають посібниками в ухиленні від сплати податків. У Швейцарії діє один із найсуворіших у світі законів про банківську таємницю. Розголошення інформації про рахунки карається, і журналістам, які пішли на це, також загрожує судове переслідування. Саме тому жодне ЗМІ зі Швейцарії не взяло участь у розслідуванні, пише Süddeutsche Zeitung. Натомість до нього приєдналася спеціальна доповідачка ООН з питань свободи слова, британська правозахисниця та громадська діячка Айрін Хан.
У витоку даних знайшлись рахунки відомих та заможних українців. Так, рахунки олігарха Ахметова пов'язані із топменеджерами компанії його бізнес-групи SCM. Загалом журналісти виявили понад 50 банківських рахунків, баланс на одному з яких сягав 497 мільйонів франків у 2016 році. Адвокати SCM у коментарі "Слідство-інфо" зазначили, що місячний готівковий оборот на банківських рахунках компанії часто перевищує 100 мільйонів доларів США, тому співпраця зі швейцарським банком не є "ані новинною, ані особливо цікавою".
Рінат Ахметов
У Коломойського виявили іменний рахунок з понад 27 мільйонів швейцарських франків, а рахунок на імена його матері, дружини та дочки налічував понад три мільярди франків у 2007 році. Походження цих грошей бізнесмен обґрунтував продажем акцій міжнародної металургійної і гірничодобувної компанії Evraz, які Коломойський отримав за продаж п'ятьох гірничо-металургійних підприємств в Україні з групи "Приват".
Також послугами Credit Suisse з 2014 користувався російсько-український бізнесмен Павло Фукс, який перебуває під санкціями РНБО через зв'язок з нафтогазовими махінаціями часів Януковича. Вже у 2015-му його рахунок налічував 17 мільйонів франків. Фукс не відповів на запит журналістів і не пояснив походження грошей.
До того ж у розслідуванні фігурує бізнесмен Орест Фірманюк, який потрапив під санкції РНБО, як один із 10 найбільших контрабандистів країни. За даними SuisseSecrets, Фірманюк мав аккаунт у Credit Suisse з 2011 року, і мав на рахунку з понад 60 тисяч франків у 2015 році. Втім, у коментарі журналістам бізнесмен заперечив наявність такої суми.
Бізнесмен Олег Бахматюк, власник великого агрохолдингу UkrLandFarming, мав близько десяти акаунтів у банку, один з яких налічував понад 200 мільйонів франків у 2008 році. Національне антикорупційне бюро України звинувачує Бахматюка в заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.
Серед ексвисокопосадовців послугами банку користувалися ексглава Служби безпеки України Валерій Хорошковський, один з трьох акаунтів якого налічував щонайменше мільярд франків станом на початок його роботи в РНБО, ексочільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, який під час роботи в компанії Renaissance Capital мав у Credit Suisse рахунок на 699 тисяч франків, а також колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Світовий банк у 2007 році включив його до десятки найбільш корумпованих лідерів світу. Лазаренко мав два рахунки у банку станом на 2003 рік, на яких було понад сім мільйонів франків. Адвокати Лазаренка підтвердили їхню справжність, але сказали, що вони заморожені.
Credit Suisse в Цюриху
Крім того, автори SuisseSecrets стверджують, що з рахунків Credit Suisse також виводилися гроші українського агрохолдингу "Мрія", який збанкрутував у 2014 році. Як показав аналіз судових документів та витоку даних Credit Suisse, банк, ймовірно, сприяв шахрайській схемі, що призвела до банкрутства "Мрії". Ці операції "мали викликати питання" у банку, якби він дотримувався стандартів контролю при обробці платежів, стверджують розслідувачі.
Серед клієнтів швейцарського банку опинилися також засуджений на Філіппінах торговець людьми, обвинувачений у вбивстві виходець з Єгипту, підозрювані в корупції кардинали, засуджений у 2008 році за хабарництво колишній менеджер концерну Siemens, статки якого неможливо пояснити його зарплатнею.
Також журналісти знайшли у Credit Suisse активи родичів нинішнього президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. У 1998 році в цьому банку було відкрито рахунок "для тодішньої дружини Токаєва Надії та їхнього 14-річного сина Тимура, який на той час навчався у дорогій школі-інтернаті в Женеві", зазначається у розслідуванні. Точна сума коштів, що пройшли за рахунок, невідома. "Згідно з витоком, максимальне значення було зафіксовано у 2005-му - 1,5 млн швейцарських франків", - йдеться далі. До 2012 року рахунок закрили. Однак Токаєви зареєстрували офшорні компанії на Британських Віргінських островах, які мали власні рахунки у Швейцарії. За даними OCCRP, на ім'я сина Токаєва придбали три квартири в Женеві та околицях. Крім того, Тимур Токаєв та його мати володіли кількома дорогими квартирами у Москві. Загальна вартість житлової нерухомості в Москві та Женеві становить мінімум 7,7 мільйонів доларів США, йдеться в розслідуванні.
Публікація витоку може призвести до посилення контролю за швейцарською банківською галуззю. Проте Credit Suisse рішуче відкинув усі звинувачення. Звіти засновані на даних, які "неповні, неточні або вирвані з контексту, що призводить до "упередженого тлумачення ділової поведінки банку", йдеться у заяві швейцарського фінансового конгломерату. Крім того, 90 відсотків рахунків, які стали об'єктами уваги журналістів, на момент вивчення даних про їх вже було закрито, вказав банк і оголосив проведення розслідування за фактом витоку даних.