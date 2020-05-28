Справа Бахматюка: НАБУ закидає Офісу генпрокурора саботаж розслідування

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) наголошують, що Офіс генерального прокурора (ОГП) саботує розслідування стосовно колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка. Як заявили у відомстві, твердження ОГП про те, що НАБУ нібито порушило норми національного та міжнародного законодавства у процесі розслідування, не відповідає дійсності. "Ми розцінюємо такі дії окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування особливого тяжкого злочину", - йдеться у заяві, опублікованій на офіційній сторінці НАБУ у соцмережі Facebook у четвер, 10 грудня.

У НАБУ нагадали, що двічі зверталися до ОГП із клопотанням про екстрадицію ексвласника "ВіЕйБі Банку" і двічі отримало відмову з грубим порушенням строків. Перше клопотання було подано 18 червня, а друге - 29 липня 2020 року. В обох випадках рішення з ОГП надійшло значно пізніше за відведені законодавством п'ять днів - через місяць у першому випадку і через три місяці - у другому.

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Якщо перша відмова була суто формальною, то у другій відмові, стверджують у НАБУ, "департамент міжнародного правового співробітництва ОГП піддав сумніву чинне рішення суду". Йдеться про ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 28 травня, якою Бахматюку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А наявність рішення суду про тримання особи під вартою є обов'язковою вимогою до запиту про екстрадицію, нагадали у відомстві. "У підсумку НАБУ відмовили в екстрадиції особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину", - наголосили у НАБУ, додавши, що подали дисциплінарну скаргу на дії керівника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП.

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НАБУ та САП підозрюють ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка у змові з експершим заступником глави Нацбанку Олександром Писаруком для виведення у 2014 році 1,2 мільярда гривень рефінансування з цього комерційного банку. Наприкінці листопада 2019 року міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило його у розшук. Бахматюк неодноразово заявляв, що перебуває у Відні і готовий брати участь в усіх процесуальних діях. Усім іншим підозрюваним у цій справі обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави. Офіс генерального прокурора 3 грудня поінформував, що двічі повертав НАБУ матеріали справи щодо екстрадиції Бахматюка і готовий направити їх компетентним органам інших країн після усунення у бюро недоліків.