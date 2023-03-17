Чи втримається Credit Suisse, або Банки знову лихоманить

Швейцарський банк Credit Suisse, що опинився у скруті, отримає 51 мільярд євро кредитів. Це заспокоїло фінансові ринки, але не повністю.

Чи спричинять проблеми у Credit Suisse нову світову банківську кризу? Про труднощі другого найбільшого фінансового інституту Швейцарії відомо уже кілька років, але після краху за останні сім днів американських банків Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Capital це питання стало дуже непокоїти інвесторів по всьому світу.

Credit Suisse та "ефект доміно"

В принципі, Credit Suisse входить у 30 найбільших системоутворюючих банків світу, і його колапс певно спричинив би "ефект доміно" у всій світовій банківській системі. З іншого боку, це чудово розуміють фінансові регулятори, які за жодних умов не готові допустити повторення історії Lehman Brothers - американського банку, банкрутство якого у 2008 році спровокувало світову банківську кризу.

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Тому фінансова влада цього разу діє оперативно. Уже ввечері у середу, 15 березня, Національний банк Швейцарії оголосив, що підтримає Credit Suisse і відкриє йому кредитну лінію обсягом 51 мільярд євро. Наступного дня вранці стало відомо, що пропозицією скористалися, а до середини дня свою роль у стабілізації ринків зіграв і Європейський центральний банк (ЄЦБ). Останніми днями аналітики побоювалися, що через нинішній сплеск банківської лихоманки ЄЦБ відмовиться від своїх планів рішуче боротися з інфляцією в Європі та прискореними темпами підвищувати облікові ставки. Таке рішення лише підтвердило б побоювання світових ринків, зазначив Клеменс Фюст (Clemens Fuest), голова розташованого у Мюнхені науково-дослідного інституту ifo.

Але ні: Європейський центральний банк продемонстрував твердість, рішуче підвищив 16 березня облікову ставку на 50 базисних пунктів і таким чином просигналізував фінансовим ринкам, що ситуація у банківському секторі не критична.

Нинішній глава Credit Suisse Ульрих Кьорнер Фото: Michael Buholzer/KEYSTONE/picture alliance

Акціонер Credit Suisse відмовився підтримати банк

Проблеми Credit Suisse тривають не перший рік. Банк трясе від скандалів через співпрацю з підозрілими бізнес-партнерами, які збанкрутували та призвели до виникнення у Credit Suisse величезних збитків. Це, своєю чергою, призвело до масового відтоку коштів з фінансового інституту, стабільність якого стала викликати побоювання: лише за минулий рік його клієнти вивели зі своїх рахунків близько 123 мільярдів швейцарських франків (близько 126 мільярдів євро). Картину довершували часті зміни керівництва фінансово-кредитного інституту та неефективна внутрішня структура. А коли на тлі краху американських банків найбільший акціонер Credit Suisse - Saudi National Bank - у середу відмовився надавати банку додаткові кошти, котування акцій Credit Suisse відразу впали на 30 відсотків, оновивши історичний мінімум.

Як розвиватимуться події далі? Після втручання центральних банків Швейцарії та Єврозони світові біржі дещо заспокоїлися. Системні проблеми у Credit Suisse, однак, нікуди не зникли. Особливість цього банку в тому, що його санація дуже запізнила, зазначає Ганс-Петер Бурґгоф (Hans-Peter Burghof), науковець з Університету Гогенгайма. Інші проблемні банки, каже він, "наприклад Deutsche Bank або Commerzbank, уже подолали цей важкий період" і перебувають у набагато вигіднішій ситуації. Серйозних загроз їхній стабільності немає, наголосив і міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

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З ним погоджується і експерт Франкфуртської школи фінансів та менеджменту Крістоф Шаласт (Christoph Schalast). Більше того, крах трьох американських банків та проблеми Credit Suisse можуть навіть підвищити привабливість банківської системи ФРН у німецьких та іноземних інвесторів. А щодо майбутнього Credit Suisse, то, на думку експерта, все залежатиме від довіри до банку його клієнтів. 16 березня котирування його акцій, що напередодні рекордно впали, дещо зросли.