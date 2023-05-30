Економіка ФРН таки у рецесії. Чи винна дорога енергія?

Ключовою проблемою у Німеччині залишається інфляція. Через неї технічна рецесія може перерости у тривалішу кризу. Але це прискорить падіння світових цін на нафту, газ та вугілля.

Енергетична криза і сплеск інфляції таки зробили свою справу: нинішньої зими Німеччина опинилася в рецесії. Торік багато хто був упевнений, що глибокий економічний спад у ФРН просто неминучий, адже Росія відрізала її від постачання газу, а санкції ЄС через російське вторгнення в Україну - від вугілля та нафти з РФ. Тому не скорочення ВВП, а лише нульове зростання в першому кварталі 2023, про яке Федеральне статистичне відомство (Destatis) повідомило наприкінці квітня, виглядало мало не дивом. Але дива не сталося.

ВВП Німеччини скоротився через зниження споживчих витрат

Зібравши та обробивши за чотири тижні додаткові дані, німецькі статистики переглянули свою попередню оцінку і 25 травня оголосили, що в перші три місяці цього року ВВП Німеччини все ж таки скоротився - на 0,3 відсотка порівняно з четвертим кварталом 2022 року. А той, у свою чергу, закінчився з мінусом у 0,5 відсотка порівняно з попереднім тримісячним періодом. Відповідно до загальноприйнятого наукового визначення, скорочення економіки два квартали поспіль означає рецесію.

Попередню рецесію Німеччина пережила у 2020 році через пандемію коронавірусу. ВВП ФРН впав тоді після десятиліття економічного підйому на 4,9 відсотка у річному вираженні. Тепер ключове питання: наскільки тривалим та глибоким виявиться нинішній спад. Іншими словами: чи обмежиться справа двома кварталами падіння і технічною рецесією - чи найбільша економіка Європи опиниться у більш тривалій і тяжчій кризі. Що відповідно неминуче позначиться на всьому Євросоюзі.

Нові електромобілі ID.3 та ID.4 на заводі Volkswagen у Цвікау чекають відправки замовникам Фото: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Основною причиною скорочення ВВП в першому кварталі Destatis називає зниження індивідуального споживання через "як і раніше високі темпи зростання цін". Інфляція змусила домашні господарства зменшити витрати як на продукти харчування та напої, так і одяг, взуття, меблі. До того ж жителі Німеччини придбали менше нових автомобілів, що статистики частково пояснюють скасуванням з 1 січня 2023 року субсидій на купівлю плагін-гібридів та скороченням субсидій при купівлі електромобілів.

Зниження споживчих витрат становило, за статистичними підрахунками, 1,2 відсотка без урахування зростання цін, сезонних та календарних факторів, але цього вистачило, щоб завести в мінус всю економіку. У той же час, інвестиційна активність німецьких підприємств зросла, причому помітно, збільшилися і обсяги експорту, констатує Destatis.

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Поки що ФРН переживає лише технічну рецесію

Таким чином поки що все вказує на технічну рецесію. Цим терміном описують ситуацію, коли статистика формально фіксує скорочення ВВП, але це не веде до типових проявів економічної кризи: широкомасштабного згортання виробництва, різкого зростання числа банкрутств, масового безробіття.

Справді, зайнятість у Німеччині, яка відчуває гостру нестачу кваліфікованих кадрів, продовжує зростати. У тому ж повідомленні Destatis від 25 травня вказується, що в порівнянні з першим кварталом минулого року кількість зайнятих (що мають самостійний заробіток) зросла в Німеччині на 446 тисяч і сягнула 45,6 мільйона осіб.

Через рекордну інфляцію знизилася купівельна спроможність населення у всьому Євросоюзі Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Тож основною макроекономічною проблемою залишається інфляція, причому не лише у Німеччині, а й у всьому Євросоюзі. Представляючи в середині травня свій помірно-оптимістичний прогноз зростання ВВП у 2023 році, Європейська комісія ("уряд ЄС") особливо вказала на несподівано стійку базову інфляцію. Цей показник не враховує схильні до сильних коливань ціни на енергію і на необроблені продукти харчування. Іншими словами, енергоносії більше не є головною причиною зростання цін: дорожчають не вони, а дуже широкий набір товарів та послуг, і зупинити цей тренд виявилося напрочуд важко.

Газ та інші енергоносії сильно подешевшали

А енергоносії якраз сильно подешевшали, особливо природний газ, котирування якого злітали наприкінці літа минулого року до 3500 доларів за тисячу кубометрів. Тепер ф'ючерсні контракти з поставкою "на місяць вперед" на провідному європейському газовому хабі TTF у Нідерландах торгуються приблизно за 280 доларів. Тим самим вони впали на найнижчий рівень за два роки і вже наближаються до діапазону від 150 до 250 доларів за тисячу кубометрів, у якому вони коливалися все минуле десятиліття.

Резервуари для природного газу на території головного заводу хімконцерну BASF у Людвігсхафені Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

У свою чергу барель нафти європейської марки Brent, що коштував рік тому близько 120 доларів, нині продається за 75-77 доларів, що знову-таки поблизу котирувань дворічної давнини, точніше - червня 2021 року. Те саме можна сказати і про світові ціни на вугілля. Тут, однак, слід наголосити, що маються на увазі біржові, оптові ціни, тому до кінцевих споживачів, до домогосподарств та підприємств малого бізнесу цей тренд дійде у вигляді зниження роздрібних тарифів на електроенергію швидше за все не раніше, ніж за кілька місяців. У той же час на автозаправках ціни цієї весни вже були істотно нижчими за торішні.

Індекси ifo говорять про уповільнення як інфляції, так і економіки

У зв'язку з цим в економічного інституту ifo, який користується великим авторитетом у Німеччині, є дві нові новини: одна хороша, інша погана. 26 травня цей мюнхенський науково-дослідний центр повідомив, що індекс цінових очікувань, який підраховується щомісяця, впав на найнижчий рівень за два роки. Він відображає співвідношення опитаних підприємств, які мають намір підвищити ціни на свою продукцію, до тих, які мають намір їх знизити. Нинішнє зниження індексу передбачає поступове уповільнення зростання цін у літні місяці, пояснюють експерти ifo.

Дещо знизився навіть індекс роздрібної торгівлі продуктами харчування, хоча він все ще залишається вкрай високим, що віщує продовження продовольчої інфляції. У той же час, намір суттєво знизити ціни зафіксовано, зокрема у хімічних підприємств, у виробників скла, кераміки, гуми. Наголосимо: все це галузі, які є великими споживачами газу.

А погану новину було опубліковано 24 травня. Після шести місяців зростання індекс ділових настроїв ifo перестав підвищуватись і помітно знизився. Цей індекс складається щомісячно на основі анкетування керівників 9 тисяч підприємств великого, середнього та малого бізнесу в Німеччині та за багато років зарекомендував себе як дуже точний барометр.

Його досить різке зниження попереджає про те, що зафіксована тепер німецькими статистиками зимова рецесія могла не закінчилася 31 березня, а, можливо, триває у поточному другому кварталі і, не виключено, що закінчиться лише у другому півріччі. Невелика втіха: у такому разі темпи інфляції повинні будуть сповільнитися швидше, ніж зараз очікують, а ціни на енергію з великою ймовірністю ще більше знизяться.