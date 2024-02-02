У Німеччині страйкують водії автобусів, трамваїв і метро

Страйк працівників громадського транспорту зачепив усі федеральні землі, крім Баварії. Організатори вимагають підвищення зарплат і покращення умов праці.

У Німеччині в п'ятницю, 2 лютого, майже по всій країні страйкують працівники міського громадського транспорту.

У страйку беруть участь водії автобусів, тролейбусів, трамваїв і метро. За повідомленням профспілки Ver.di, що стоїть за організацією протесту, до акції приєдналися понад 130 муніципальних транспортних підприємств у 81 місті та 42 районах.

Акція протесту зачепила всі федеральні землі, крім Баварії. З великих міст за межами Баварії страйк не проводиться лише в Аахені та в регіоні Мангайм-Гайдельберг-Людвігсгафен.

Протестні заходи завершаться переважно в ніч проти 3 лютого, але в Берліні - вже о 10 годині ранку 2 лютого.

Вимоги страйкарів

Профспілка домагається для 90 тисяч своїх членів підвищення заробітної плати на тлі зростання інфляції у Німеччині.

Крім грошей, Ver.di домагається покращення умов праці - скорочення робочого дня, збільшення пауз для відпочинку між змінами та тривалішої відпустки з відповідною фінансовою надбавкою.

У профспілці зазначають, що такі покращення зроблять роботу водіїв громадського транспорту в Німеччині привабливішою та дозволять скоротити гостру нестачу персоналу.

У Німеччині почастішали страйки у транспортній галузі

Цьому страйку передувала одноденна акція протесту персоналу німецьких аеропортів, наслідки якої відчули десятки тисяч пасажирів.

Минулого тижня у ФРН п'ять днів поспіль страйкували залізничники. Акція була вже не першою на залізниці з початку року.