В аеропортах Німеччини страйкує персонал

Щонайменше 200 тисяч пасажирів стали заручниками одноденного страйку персоналу німецьких аеропортів. Профспілка домагається підвищення зарплат для відповідальних за контроль пасажирів і багажу.

У Німеччині в четвер, 1 лютого, можуть скасувати або будуть затримки з обслуговуванням понад тисячі авіарейсів, що зачепить близько 200 тисяч пасажирів, повідомило об'єднання німецьких аеропортів ADV. Причина - одноденний попереджувальний страйк персоналу, що забезпечує безпеку в аеропортах, який організовує профспілка Ver.di.

До страйку приєдналися загалом працівники 11 аеропортів, зокрема найбільший в країні - у Франкфурті-на-Майні, а також у Гамбурзі, Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Бремені, Ганновері, Лейпцигу, Дрездені та Ерфурті. Аеропортів Мюнхена і Нюрнберга страйк не торкнувся, проте там будуть скасовані всі рейси в вищеназвані міста.

За даними компанії Fraport, яка є оператором аеропорту в Франкфурті, з 1130 запланованих на цей день рейсів, 310 уже скасували. Натомість найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa планує відправити з цього аеропорту більшу частину запланованих рейсів.

Вимоги страйкарів

Загалом у страйку беруть участь 25 тисяч працівників аеропортів, які здійснюють контроль пасажирів, багажу і персоналу.

Профспілка Ver.di домагається для них підвищення зарплати на 2,80 євро на годину, підвищення посадових надбавок і доплат за понаднормові, роботу вночі, у вихідні та святкові дні.

Натомість федеральне об'єднання підприємств повітряної безпеки та охорони (BDLS) каже, що виконання вимог профспілки призвело б тільки в нинішньому році до сумарного збільшення витрат підприємств на 250 мільйонів євро.

Перемовини між працедавцями та профспілкою продовжаться 6 лютого, повідомляє німецька інформаційна агенція dpa.

Нагадаємо, нещодавно в Німеччині кілька днів поспіль страйкували залізничники.