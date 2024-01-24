У Німеччині розпочався майже тижневий страйк залізничників

Страйк німецьких залізничників загрожує стати найдовшим за всю історію Deutsche Bahn. Машиністи можуть призупинити його, якщо компанія погодиться на нову пропозицію профспілки.

Німецькі машиністи залізничного транспорту розпочали в ніч на середу, 24 січня, новий шестиденний страйк, вимагаючи скоротити робочий тиждень за збереження заробітної плати.

Акція протесту має тривати до початку наступного тижня - 29 січня. В такому разі це буде найдовший страйк німецьких залізничників за всю історію компанії Deutsche Bahn, зазначає телеканал ntv.

Як повідомила напередодні радіостанція Bayerischer Rundfunk, німецька профспілка машиністів (GDL) зробила нову пропозицію щодо врегулювання суперечки про зарплату залізничному концерну Deutsche Bahn. Пропозиція містить модель поступового скорочення робочого часу. Якщо концерн на неї погодиться, страйк може бути припиненений, однак спочатку мають бути проведені переговори.

Внаслідок страйку значна частина пасажирського транспорту від ранку не працюватиме. Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і регіонального, зокрема потягів ближнього сполучення (S-Bahn), котрі фактично виконують функцію міського транспорту в таких великих містах, як Берлін, Мюнхен чи Гамбург, а в інших федеральних землях курсують між різними населеними пунктами. Утім затримки потягів регіонального сполучення відчуваються не так сильно, адже на багатьох лініях працює багато конкурентів Deutsche Bahn.

Багато поїздів буде скасовано, пасажирам пропонується дізнаватися про зміни на сайтах і в додатках Deutsche Bahn. Ті, хто вже мають квитки на потяги, дати яких припадають на період страйку, зможуть скористуватися ними після завершення акції залізничників.

Уже другий страйк залізничників у новому році

Машиністи проводять уже другий страйк з початку року. Попередній тривав три дні - з 10 по 12 січня. Тоді Deutsche Bahn скасував близько 80 відсотків рейсів далекого сполучення і значну кількість регіональних і приміських.

Тарифні переговори профспілки GDL з Deutsche Bahn провалилися, зокрема, через незгоду концерну скоротити робочий тиждень машиністів з нинішніх 38 до 35 годин за повного збереження зарплати.

19 січня Deutsche Bahn представив нову пропозицію, яка передбачала можливість скорочення робочого часу до 37 годин на тиждень з 2026 року за збереження зарплати. Як альтернативу машиністи могли б розраховувати на істотніше підвищення зарплати. Представники GDL відкинули цю пропозицію.