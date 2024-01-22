Німецькі машиністи готують шестиденний страйк

Уже другий страйк машиністів цього року розпочнеться в ніч на 24 січня і триватиме шість днів. Головна вимога залізничників - скорочення робочого тижня.

Німецька профспілка машиністів залізничного транспорту (GDL) у понеділок, 22 січня, оголосила про новий, шестиденний страйк. Він розпочнеться в ніч на середу, 24 січня, і триватиме до вечора понеділка, 29 січня. Машиністи вантажних поїздів розпочнуть страйк раніше - з 18 години 23 січня.

"Третьою і нібито поліпшеною пропозицією концерн Deutsche Bahn AG ще раз продемонстрував, що він і далі дотримується свого попереднього курсу на відмову (від задоволення вимог профспілки. - Ред.) та конфронтацію - від бажання досягти угоди не залишилося й сліду", - заявили в GDL, обґрунтовуючи необхідність нового страйку.

Тарифні переговори профспілки з Deutsche Bahn призупинені

Тарифні переговори профспілки з Deutsche Bahn наразі призупинені. GDL уже двічі підкріплювала свої вимоги страйками. Переговори провалилися, зокрема, через те, що концерн не погоджується скоротити робочий тиждень машиністів з нинішніх 38 до 35 годин за повного збереження заробітної плати.

19 січня Deutsche Bahn представив свою нову компромісну пропозицію, яка передбачає можливість скорочення робочого часу до 37 годин на тиждень із 2026 року за збереження заробітної плати. Альтернативно машиністи можуть розраховувати на більш значне підвищення заробітної плати.

Попередній страйк машиністів тривав з 10 по 12 січня.На час страйку компанія Deutsche Bahn запровадила надзвичайний розклад, у якому було скасовано близько 80 відсотків поїздів далекого сполучення і значну кількість регіональних і приміських поїздів.

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Чотириденний робочий тиждень: за і проти To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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