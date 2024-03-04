У Німеччині знову страйкуватимуть залізниця і аеропорти

Машиністи Deutsche Bahn страйкуватимуть 7 і 8 березня протягом 35 годин, з вимогою отримати 35-годинний робочий тиждень. До них доєднаються наземні працівники авіакомпанії Lufthansa.

Німецька профспілка машиністів залізничного транспорту (GDL) оголосила в понеділок, 4 березня, 35-годинний страйк, заявивши, що цей захід неминучий після нещодавнього зриву переговорів щодо заробітної плати та робочого часу. Голова GDL Клаус Везельскі (Claus Weselsky) заявив, що страйк розпочнеться в середу ввечері.

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Він також попередив, що GDL планує активізувати свою діяльність і відтепер більше не буде попереджати за 48 годин до початку страйку. "Ми починаємо так звану страйкову хвилю", - сказав він на пресконференції. "Після цього залізниця перестане бути надійним засобом пересування", - додав він.

Німецька залізниця (Deutsche Bahn) на своїх офіційних сторінка попереджає про страйк з 02:00 ночі четверга 7 березня до 13:00 п'ятниці 8 березня для пасажирських потягів. Вантажні перевезення будуть призупинені з 18:00 середи 6 березня до 5:00 п'ятниці.

35-годинний страйк DB за 35-годинний робочий тиждень

Це вже п'ята серія страйків GDL в рамках переговорного процесу, який триває вже кілька місяців. Deutsche Bahn заявила, що профспілка перервала останній раунд переговорів минулого четверга.

Голова GDL Везельскі заявив, що Deutsche Bahn несе повну відповідальність за страйк. Однією з ключових вимог GDL, яку Deutsche Bahn не виконує, за його словами, є скорочення стандартної кількості робочих годин з 38 до 35 на тиждень при незмінній оплаті праці. "Цей страйк триватиме загалом 35 годин. Тридцять п'ять годин, щоб усі в країні помітили, про що йдеться: а саме про 35-годинний робочий тиждень", - сказав Везельскі журналістам.

Deutsche Bahn натомість стверджує, що це не тільки економічно недоцільно, але й посилить наявний дефіцит кадрів і нестачу персоналу.

Новий страйк працівників Lufthansa

Найбільша німецька профспілка Ver.di також закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa до нового страйку 7 і 8 березня, намагаючись посилити тиск напередодні чергового раунду переговорів.

У заяві сказано, що персонал повинен припинити роботу з 4:00 ранку четверга до 7:10 ранку суботи. Затримки і скасування рейсів є ймовірними, оскільки попередні подібні страйки зривали рейси і викликали критику з боку Lufthansa. 20 лютого під час схожого страйку постраждали сім німецьких аеропортів, більшість пасажирських рейсів Lufthansa були скасовані, постраждали близько 100 тисяч пасажирів. Другий страйк 28 лютого був більше спрямований на вантажні перевезення.