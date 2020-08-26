Керівник "Укрзалізниці" не бачить "сенсу" у співпраці з Deutsche Bahn

Голова правління акціонерного товариства (АТ) "Укрзалізниця" Володимир Жмак заявив, що на даний час не бачить можливості та сенсу в залученні до співпраці іноземних фахівців, у тому числі й німецької залізничної компанії Deutsche Bahn.

Про це він сказав у інтерв'ю інтернет-виданню "Економічна правда", фрагмент якого оприлюднено в понеділок, 28 вересня.

"Наразі я не бачу можливості і сенсу залучати якихось іноземних фахівців. При всій повазі до Deutsche Bahn, що стосується вантажоперевезень, то нас важко порівнювати. В Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливими, як в Україні. Німеччина, Австрія, навіть Польща, мають дуже розвинені мережі автобанів, тому залізниці конкурувати з ними немає сенсу", - заявив керівник "Укрзалізниці".

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А пасажирські перевезення в європейських країнах, , за словами Жмака, отримують фінансову допомогу від урядів. "Тому наразі, враховуючи експертизу, яка є в мене і моєї команди, я не бачу необхідності залучати якихось міжнародних консультантів", - відповів Жмак на питання, чи варто чекати на співпрацю "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn.

Нагадаємо, у лютому німецька Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство. Планувалося, що німці консультуватимуть "Укрзалізницю" щодо структури управління компанією та надаватимуть їй технічну підтримку у сфері вантажних та пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг з технічного обслуговування тощо. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій при підписанні меморандуму запевняв у корисності такої співпраці.

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Але вже у квітні Криклій заявив, що "Укрзалізниця" припинила консультації з найбільшим залізничним оператором Німеччини. При цьому він зазначив, що "Укрзалізниця" буде повертатися до ідеї співпраці та консалтингу із німецькою Deutsche Bahn після покращення фінансової ситуації.

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Володимир Жмак, у минулому голова наглядової ради аеропорту "Бориспіль", був призначений головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" 26 серпня поточного року.