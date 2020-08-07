 ″Укрзалізниця″ хоче запустити в потяги воєнізовану охорону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Новини

"Укрзалізниця" хоче запустити в потяги воєнізовану охорону

Після нападу на журналістку в потягу, "Укрзалізниця" вирішила посилити безпеку пасажирів шляхом координації зусиль з МВС та запуску в поїзди воєнізованої охорони.

В українських потягах мають посилити безпеку

В українських потягах мають посилити безпеку

Після резонансного нападу на журналістку в одному з українських потягів, "Укрзалізниця" вирішила посилити безпеку під час своїх перевезень. Зокрема, у потягах хочуть організувати воєнізовану охорону, повідомили в "Укрзалізниці" у п'ятницю, 7 серпня.

"Розроблена програма включатиме в себе підписання протоколу спільних дій з МВС щодо координації зусиль, пілотний проєкт з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони "Укрзалізниці", встановлення у пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи "провокаторів" для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах", - повідомив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Цю програму презентують наступного тижня, уточнив він. "Мета нашої комплексної програми - це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", - зазначив Юрик.

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Як повідомлялося, у ніч на 1 серпня у потягу "Київ - Маріуполь" невідомий чоловік побив та намагався зґвалтувати одну з пасажирок - журналістку телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову. Солом'янський районний суд Києва заарештував підозрюваного в нападі. Своєю чергою, "Укрзалізниця" вирішила звільнити частину працівників цього потягу.

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