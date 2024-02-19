Кубраков: Блокування кордону - це загроза безпеці України

Блокада на кордоні Польщі становить загрозу безпеці України, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Тим часом соцмережами шириться відео того, як мітингарі на кордоні не пропускають автобус з людьми.

Блокування руху транспорту на польсько-українському кордоні - це загроза безпеці України, яка обороняється від повномасштабної російської агресії. Про це заявив у понеділок, 19 лютого, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у відповідь на відео, яке шириться соціальними мережами. На кадрах видно, як натовп протестувальників повністю блокує дорогу, а в підписі до відеоряду вказано, що вони не пропускають навіть автобуси з пасажирами.

"Блокування кордону - це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім'я Росія. Жінки та діти, які шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами", - цитує Кубракова у Facebook пресслужба міністерства.

Український міністр провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, руху пасажирського транспорту. "Ми очікуємо на конкретні дії польських колег щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", - наголосив Кубраков.

На кордоні з Польщею заблоковано шість КПП

За даними міністерства, наразі з польського боку кордону заблоковані шість пунктів пропуску: "Дорогуськ - Ягодин", "Долгобичув - Угринів", "Зосін -Устилуг", "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Корчова -Краківець". На територій Польщі на дорозі очікують близько трьох тисяч вантажівок, з укарїнського боку кордону фізичних черг на виїзд немає.

"Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Дорогуськ -Ягодин", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Також, за його даними, через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. Вони вимушені чекати у понад 15-ти кілометровій черзі для порожніх авто на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація до єЧерги.

Водночас у міністерстві наголошують: посольство України в Польщі цілодобово перебуває на зв'язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту.

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