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Кубраков: Блокування кордону - це загроза безпеці України

Дар'я Нинько
19 лютого 2024 р.

Блокада на кордоні Польщі становить загрозу безпеці України, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Тим часом соцмережами шириться відео того, як мітингарі на кордоні не пропускають автобус з людьми.

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Черга з вантажівок на заблокованому КПП "Медика - Шегині" (архівне фото)
Черга з вантажівок на заблокованому КПП "Медика - Шегині" (архівне фото)Фото: Anastasiia Smoliyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

Блокування руху транспорту на польсько-українському кордоні - це загроза безпеці України, яка обороняється від повномасштабної російської агресії. Про це заявив у понеділок, 19 лютого, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у відповідь на відео, яке шириться соціальними мережами. На кадрах видно, як натовп протестувальників повністю блокує дорогу, а в підписі до відеоряду вказано, що вони не пропускають навіть автобуси з пасажирами.

"Блокування кордону - це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім'я Росія. Жінки та діти, які шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами", - цитує Кубракова у Facebook пресслужба міністерства.

Український міністр провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, руху пасажирського транспорту. "Ми очікуємо на конкретні дії польських колег щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", - наголосив Кубраков.

На кордоні з Польщею заблоковано шість КПП

За даними міністерства, наразі з польського боку кордону заблоковані шість пунктів пропуску: "Дорогуськ - Ягодин", "Долгобичув - Угринів", "Зосін -Устилуг", "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Корчова -Краківець". На територій Польщі на дорозі очікують близько трьох тисяч вантажівок, з укарїнського боку кордону фізичних черг на виїзд немає.

"Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Дорогуськ -Ягодин", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Також, за його даними, через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. Вони вимушені чекати у понад 15-ти кілометровій черзі для порожніх авто на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація до єЧерги.

Водночас у міністерстві наголошують: посольство України в Польщі цілодобово перебуває на зв'язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту.

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