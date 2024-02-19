Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею виглядає знущанням

Під Куп'янськом новини з кордону, де польські фермери блокують рух вантажівок з українським зерном, виглядають знущально, заявив президент Володимир Зеленський.

У ситуації блокування польськими фермерами кордону з Україною річ не в зерні, а в політиці. Про це у понеділок, 19 лютого, заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні - кордоні з Польщею, - не можна сприймати як щось нормальне або буденне. Через польський кордон проходить лише п'ять відсотків нашого агроекспорту. Тому насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці", - заявив він.

Зеленський, який у цей день перебував на передових позиціях українських військових на сході, наголосив, що новини з Польщі є знущальними. "Під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - пояснив український президент.

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Польські протестувальники можуть блокувати і передачу зерна залізницею

Польські фермери заблокували 9 лютого рух вантажівок на трьох прикордонних пунктах пропуску, з 12 лютого - ще на двох, з 16 лютого - ще на одному. 11 лютого на пункті "Дорогуськ-Ягодин" вони висипали частину зерна з трьох українських вантажівок.

Польські фермери протестують проти "неконтрольованого імпорту аграрно-продовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти Європейського Союзу".

19 лютого протестувальники намагалися заблокувати передання вантажів залізничним транспортом, перекривши під'їзні шляхи до терміналів на прикордонних переходах "Ягодин-Дорогуськ" та "Ізов-Грубешів", повідомила "Укрзалізниця". Ці спроби були припинені польською поліцією, зазначили українські залізничники.

В "Укрзалізниці" однак наголосили, що ризик повторення таких інцидентів зберігається.

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Як повідомлялося, польські фермери заявили, що в рамках акції по усій Польщі вони розпочнуть повну блокаду українського кордону з 20 лютого - ними блокуватимуться автомобільні пункти пропуску, під'їзди до залізничних шляхів і виїзди до портів.

Водночас, як повідомляє Wprost, анонсований на 20 лютого, "марш на Варшаву" польських фермерів відбудеться на тиждень пізніше, а саме 27 лютого. Про це повідомив голова союзу профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій Славомір Іздебський. За його словами, страйк 20 лютого по всій країні вирішили продовжити "у формі блокування доріг і кільцевих розв’язок".

Іздебський також повідомив, що фермери не планують заходити до столиці з тракторами. "Добиратимемося різними видами транспорту, машинами, потягами, хто зможе. Але тракторами заходити не плануємо", - сказав він.