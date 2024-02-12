Польща: Посол України різко відреагував на інцидент з зерном

Поліція Польщі відкрила провадження через те, що польські фермери висипали зерно з українських фур. Тим часом протестувальники заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною.

Польська поліція відкрила провадження через інцидент, під час якого польські фермери, які блокують кордон з Україною, висипали частину зерна з трьох українських вантажівок, повідомив у понеділок, 12 лютого, посол України в Польщі Василь Зварич.

"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності", - наголосив посол у дописі на Facebook.

На переконання Зварича, польські органи влади "мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому".

Висипане українське зерно на кордоні

Інцидент із польськими фермерами і українськими вантажівками стався напередодні поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Після оформлення на пункті пропуску фури в'їхали в Польщу, але учасники протесту не пустили їх далі та відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.

За твердженнями польської поліції, після цього водії повернули назад в бік України. Зварич також зауважив, що вантажівки рухалися транзитом до Литви.

Польські фермери заблокували ще два пункти пропуску

Польські фермери з 9 лютого блокують пункти пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Гребенне - Рава-Руська" та "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. На останньому спочатку був заблокований рух для усіх видів транспорту.

Утім, пізніше, його розблокували. Однак, як зауважують у Державній прикордонній службі України, у понеділок, 12 лютого, блокування напряму "Медика-Шегині" поновилося. Фермери планують пропускати по одній вантажівці в годину, іншому транспорту вони заважати не будуть.

Крім того, вони додатково заблокували пункти пропуску на напрямку "Зосин-Устилуг", де збираються пропускати по три вантажівки на годину, і "Долгобичув-Угринів ", де пропускатимуть по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

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